Tercerizados del Mides realizan paro parcial el martes ante negociación con el gobierno

Las negociaciones tienen por objeto alcanzar una solución definitiva y de fondo a la problemática estructural de los atrasos salariales a los tercerizados del Mides en un plazo de 45 días contados a partir del viernes 21 de agosto, cuando se instaló el ámbito.

Inicialmente la primera reunión de esta etapa entre los trabajadores y el gobierno se iba a realizar el viernes 28, por lo que los trabajadores tenían prevista una asamblea el sábado para evaluar las negociaciones. Sin embargo, las autoridades pospusieron el encuentro para el martes de esta semana.

En ese sentido, los trabajadores se encuentran en el día 14 de sostener una carpa instalada frente a Torre Ejecutiva, en Plaza Independencia, donde se reúnen y conviven entre sí. Para el día miércoles tienen prevista una nueva asamblea donde evaluarán los resultados de las negociaciones y definirán si levantan o no la carpa, junto a la continuidad del conflicto.

En entrevista con Caras y Caretas el dirigente sindical, Marcelo Bentos, explicó a qué proyectos corresponden los atrasos del salario de julio, que se abona en agosto. Por un lado está “contingencia con unos 450 trabajadores” que corresponde a “toda la atención primaria de calle” con las personas que “se acercan a los refugios en situación de calle, quizás con consumo problemático”, explicó. Atienden a las personas que piden cupos por la noche.

“Otro dispositivo que está sin cobrar son los de 24 horas y algún centro de cuidado”, profundizó. “Hay un centro de madres con niños que sí cobró” pero es el Centro de Primera Atención “donde los trabajadores están viendo si son reabsorbidos o no, ante el cierre”, subrayó. “Son 70 puestos laborales”, detalló.

“En Otras Manos están viendo cómo pagan” porque hay “unas partidas trancadas por temas de rendición de cuentas como siempre”, explicó. “Son temas administrativos entre la ONG y el Mides”, criticó. Aún así, podría haber “un anticipo que permitiría pagar un par de meses en condiciones”, adelantó. Sin embargo “nos dicen eso y mañana nos dicen que al final no”, lamentó.

Por fuera de la organización Otras Manos, también tiene problemas el Servicio Especializado de Atención a Mujeres en Situación de Violencia Basada en Género de Salto, que gestiona Ciedur. Según un comunicado emitido en la jornada de hoy se cumplieron dos semanas desde que suspendieron sus actividades. “La medida responde a la falta de pago de los salarios de las y los técnicos” que allí trabajan “no se puede sostener una política de protección a base de precarización laboral”, denuncian. En Canelones el mismo servicio también tiene atrasos, y entre los dos servicios afecta a unos 40 a 50 trabajadores.

En el Centro Diez, la organización ya avisó que no tiene fondos para pagar el salario de agosto, que se percibe en setiembre. Por lo que 150 trabajadores más, también tendrán atrasos en los pagos. Caras y Caretas consultó al Mides y al Mtss sobre estas situaciones, pero al cierre de la publicación no obtuvo respuesta.

Estrategia del conflicto

“Antes pedíamos todo el tiempo tripartita” con el Mides, el MTSS y las organizaciones “ahora estamos tratando de administrar energía” para ponerla “en el grueso del conflicto” con la carpa, el paro “y la reunión”, manifestó Bentos.

Dada la heterogeneidad de “los dispositivos que tenemos para trabajar los tercerizados del Mides” es muy difícil “que todo el mundo adhiera”, reflexionó. “Dependiendo del servicio que sea y más allá del problema estructural de los salarios hay problemas a nivel operativo para implementar el paro”, reconoció.

“Siempre queda a criterio de los núcleos en qué medida adhieren” algunos adhieren parcialmente y “otros por completo”, matizó. En algunos casos “le dejan libertad a los trabajadores para que quien quiera y pueda realice la medida y otros concurren a trabajar normalmente”, explicó. “Los compañeros tampoco están para andar perdiendo dinero cuando se cobra tarde, y se entiende que se torna muy complicado”, opinó.