Goñi defendió habilitar presentación del libro de Laje en el Parlamento

El diputado explicó que la autorización se limitó a la presentación de un libro, que podía haber sido de cualquier temática, y que no implicó una adhesión personal al evento ni a las personas que participaron. “Me pidieron a mí, para presentar un libro, autorizar, porque un legislador tiene que autorizarlo, y yo lo hice y lo voy a volver a hacer ante todo aquel aquellas expresiones... era un libro que se presentaba”, señaló.

En esa línea, remarcó que este tipo de solicitudes se tramitan con frecuencia en el Parlamento. “Todos los días hay actividades. Y por supuesto que lo voy a volver a hacer”, agregó.

Sobre la presencia de Laurta en la actividad, Goñi rechazó que pueda establecerse un vínculo entre esa autorización y los delitos cometidos posteriormente por el hombre. “Yo no tuve ninguna participación con esa persona que después terminó siendo un femicida”, sostuvo.

“Nadie está libre de ser femicida. Entonces, mañana viene acá una organización cualquiera y termina en esa organización uno de ellos siendo femicida… ”, agregó y sostuvo que "es de locos" tener que dar explicaciones por el hecho de violencia que cometió esa persona.

"En los temas de violencia de género resisto a cualquier archivo"

Goñi también defendió su trayectoria pública en relación con la condena a la violencia de género y rechazó la posibilidad de que se lo asocie a ese tipo de situaciones. “En los temas de violencia de género resisto a cualquier archivo. Mi conducta, intachable, no solamente personal, sino en lo que ha sido mi prédica”, aseguró.

Finalmente, subrayó que su postura frente a la violencia es clara y reiteró que nunca se lo verá vinculado a ese tipo de hechos. “Para mí no hay nada más sagrado que la vida. La violencia, para mí, nunca me vas a ver vinculado a ningún fenómeno de violencia”, concluyó.