Política Goñi | Pablo Laurta | violencia de género

"Nadie está libre de ser femicida"

Goñi defendió habilitar presentación del libro de Laje en el Parlamento

El legislador nacionalista Rodrigo Goñi sostuvo que no participó del evento y explicó que habilitar actividades para presentar libros es un trámite habitual en el Parlamento.

Rodrigo Goñi, diputado del Partido Nacional.&nbsp;

 Leonardo Carreño / FocoUy
Por Redacción Caras y Caretas

El presidente de la Cámara de Diputados, Rodrigo Goñi, defendió la decisión de habilitar la presentación en el Parlamento del texto El libro negro de la nueva izquierda —del politólogo argentino Agustín Laje— y rechazó tener conocimiento de sus vínculos con Pablo Laurta, quien participó de esa actividad y posteriormente fue condenado por doble femicidio.

Entrevistado en un programa de Canal 5, el legislador nacionalista afirmó que no tuvo participación en el evento más allá de autorizar el uso del espacio, un trámite que, según explicó, corresponde a los parlamentarios cuando se realizan actividades en el edificio legislativo.

Goñi sostuvo que el Parlamento es un ámbito abierto a distintas expresiones y enmarcó su decisión en la defensa de la libertad de expresión. “Yo no participé de esa actividad. El Parlamento es de todos. El Parlamento es la libertad de expresión por antonomasia”, afirmó.

El diputado explicó que la autorización se limitó a la presentación de un libro, que podía haber sido de cualquier temática, y que no implicó una adhesión personal al evento ni a las personas que participaron. “Me pidieron a mí, para presentar un libro, autorizar, porque un legislador tiene que autorizarlo, y yo lo hice y lo voy a volver a hacer ante todo aquel aquellas expresiones... era un libro que se presentaba”, señaló.

En esa línea, remarcó que este tipo de solicitudes se tramitan con frecuencia en el Parlamento. “Todos los días hay actividades. Y por supuesto que lo voy a volver a hacer”, agregó.

Sobre la presencia de Laurta en la actividad, Goñi rechazó que pueda establecerse un vínculo entre esa autorización y los delitos cometidos posteriormente por el hombre. “Yo no tuve ninguna participación con esa persona que después terminó siendo un femicida”, sostuvo.

“Nadie está libre de ser femicida. Entonces, mañana viene acá una organización cualquiera y termina en esa organización uno de ellos siendo femicida… ”, agregó y sostuvo que "es de locos" tener que dar explicaciones por el hecho de violencia que cometió esa persona.

"En los temas de violencia de género resisto a cualquier archivo"

Goñi también defendió su trayectoria pública en relación con la condena a la violencia de género y rechazó la posibilidad de que se lo asocie a ese tipo de situaciones. “En los temas de violencia de género resisto a cualquier archivo. Mi conducta, intachable, no solamente personal, sino en lo que ha sido mi prédica”, aseguró.

Finalmente, subrayó que su postura frente a la violencia es clara y reiteró que nunca se lo verá vinculado a ese tipo de hechos. “Para mí no hay nada más sagrado que la vida. La violencia, para mí, nunca me vas a ver vinculado a ningún fenómeno de violencia”, concluyó.

