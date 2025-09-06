"Habría que preguntarle a Lacalle Pou por qué no quería que Loli tenga más protagonismo"

Las revelaciones de Loli Ponce de León

Durante la entrevista explicó que cuando Loli le iba contando a él lo que quería hacer "en todo el país, él le decía que no".

"Según cuenta ella, así es él en general. Cada vez que le presentás algo te va diciendo que no, para probarte y ver hasta dónde tenés ganas, convicción, planificación y todo eso", señaló.

"Finalmente ella, como es trabajadora, fue buscando y armando equipo, buscando gente y presentándole la idea (...) Y no sé, si él no quiere que los demás tengan un protagonismo mayor, aunque capaz habría que preguntarle directamente a él", completó.

Zinola, quien también escribió un libro sobre la vida de la exvicepresidenta, Beatríz Argimón, cometó que actualmente la vida de Loli Ponce de León transcurre "con el paisajismo y pensando en hacer otras cosas, como estudiar iluminación, que le hacía falta para los jardines. También viajar para conocer más cosas".