Rosana Zinola es la periodista autora del libro "De Palabra" sobre la vida de Lorena Ponce de León, la ex esposa del presidente Luis Lacalle Pou, y este sábado brindó una entrevista al diario El País revelando más detalles del libro "De Palabra" donde Loli cuenta que "Luis no quería que estuviera en ningún lugar (del gobierno)".
Pregunta incómoda
"Habría que preguntarle a Lacalle Pou por qué no quería que Loli tenga más protagonismo"
La autora del libro "De Palabra" sobre Loli Ponce de León reveló nuevos detalles de las entrevistas que sirvieron de base para su obra.