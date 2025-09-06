Hacete socio para acceder a este contenido

Política Lacalle Pou | Loli Ponce de León |

Pregunta incómoda

"Habría que preguntarle a Lacalle Pou por qué no quería que Loli tenga más protagonismo"

La autora del libro "De Palabra" sobre Loli Ponce de León reveló nuevos detalles de las entrevistas que sirvieron de base para su obra.

Lacalle Pou y Loli en el 2017.

 Gaston Britos / FocoUy
Por Redacción Caras y Caretas

Rosana Zinola es la periodista autora del libro "De Palabra" sobre la vida de Lorena Ponce de León, la ex esposa del presidente Luis Lacalle Pou, y este sábado brindó una entrevista al diario El País revelando más detalles del libro "De Palabra" donde Loli cuenta que "Luis no quería que estuviera en ningún lugar (del gobierno)".

Durante su charla con El País, la periodista dejó una curiosa pregunta en el aire. "No sé, si (Lacalle Pou) no quiere que los demás tengan un protagonismo mayor, aunque capaz habría que preguntarle directamente a él", señaló. La frase surgió al relatar que Loli Ponce de León debió intentar varias veces hasta conseguir la aprobación del expresidente para poder trabajar en el gobierno ayudando a promover empleo a emprendedores.

"Era como que al principio la familia no la apoyaba, después cuando ya ganaron y tenía todo armado y le presentó al equipo, ya no hubo más vuelta", comentó.

Las revelaciones de Loli Ponce de León

Durante la entrevista explicó que cuando Loli le iba contando a él lo que quería hacer "en todo el país, él le decía que no".

"Según cuenta ella, así es él en general. Cada vez que le presentás algo te va diciendo que no, para probarte y ver hasta dónde tenés ganas, convicción, planificación y todo eso", señaló.

"Finalmente ella, como es trabajadora, fue buscando y armando equipo, buscando gente y presentándole la idea (...) Y no sé, si él no quiere que los demás tengan un protagonismo mayor, aunque capaz habría que preguntarle directamente a él", completó.

Zinola, quien también escribió un libro sobre la vida de la exvicepresidenta, Beatríz Argimón, cometó que actualmente la vida de Loli Ponce de León transcurre "con el paisajismo y pensando en hacer otras cosas, como estudiar iluminación, que le hacía falta para los jardines. También viajar para conocer más cosas".

