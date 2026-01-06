Hacete socio para acceder a este contenido

Política

Encaminado

Hay avances entre la Unión Europea y el Mercosur para firmar el acuerdo comercial

El portavoz de la Comisión Europea, Paulo Pinho, afirmó que se registraron progresos en diálogos entre ambos bloques pero no precisó una fecha para la firma.

Avanzan las negociaciones entre la Unión Europea y el Mecosur.

Avanzan las negociaciones entre la Unión Europea y el Mecosur.
La Unión Europea (UE) confirmó "avances concretos" hacia la firma del acuerdo comercial del bloque con el Mercosur y aseguró que el proceso avanza “por buen camino”, un mensaje que reaviva el optimismo en los países sudamericanos y alimenta, en particular desde el país, la expectativa de que la rúbrica pueda concretarse.

La portavoz de la Comisión Europea, Paula Pinho, afirmó este lunes en Bruselas que se registraron progresos en el diálogo entre ambos bloques y que la UE está en condiciones de prever la firma del acuerdo “muy pronto”, aunque evitó precisar una fecha concreta. Las declaraciones se produjeron ante la renovada actividad técnica y política, luego de semanas de intercambios intensos posteriores al Consejo Europeo de diciembre.

Pinho detalló que durante las últimas dos semanas hubo debates, trabajo técnico y avances que permitieron destrabar parte de los asuntos pendientes. No obstante, aclaró que aún no existe un calendario definido para la firma definitiva, pese a que en un principio se había manejado la posibilidad de concretarla a comienzos de enero. Según explicó, el proceso continúa en una etapa técnica, enfocada en resolver diferencias vinculadas a normativas medioambientales, sanitarias y agrícolas.

20 años de negociación

Las reservas expresadas por algunos Estados miembro, en particular Francia, con el respaldo de Polonia y Hungría, así como las dudas planteadas por Italia, han sido uno de los principales factores que retrasaron la firma del tratado. Entre los puntos más sensibles figuran las garantías medioambientales, las exigencias en materia de deforestación y el impacto del acuerdo sobre el sector agrícola europeo, aspectos que siguen siendo objeto de negociación.

Las señales provenientes de Bruselas revivan las expectativas. Desde el gobierno vienen trabajando para que el acuerdo se concrete lo antes posible. El subsecretario del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Martín Vallcorba, aseguró que el gobierno realiza los “máximos esfuerzos” para que se firme en enero, y que Cancillería y la Asesoría de Política Comercial del MEF mantienen contactos permanentes para intentar destrabar los últimos obstáculos.

El jerarca evaluó que el acuerdo con la Unión Europea es clave no solo para Uruguay, sino también para el conjunto del Mercosur, y remarcó que el bloque se encuentra en una etapa final de negociaciones tras más de 20 años de diálogo. Sostuvo que, de concretarse, el acuerdo UE-Mercosur daría lugar a una de las mayores zonas de libre comercio del mundo, con un fuerte impacto económico y comercial para ambas regiones.

