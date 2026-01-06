Hay avances entre la Unión Europea y el Mercosur para firmar el acuerdo comercial

20 años de negociación

Las reservas expresadas por algunos Estados miembro, en particular Francia, con el respaldo de Polonia y Hungría, así como las dudas planteadas por Italia, han sido uno de los principales factores que retrasaron la firma del tratado. Entre los puntos más sensibles figuran las garantías medioambientales, las exigencias en materia de deforestación y el impacto del acuerdo sobre el sector agrícola europeo, aspectos que siguen siendo objeto de negociación.

Las señales provenientes de Bruselas revivan las expectativas. Desde el gobierno vienen trabajando para que el acuerdo se concrete lo antes posible. El subsecretario del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Martín Vallcorba, aseguró que el gobierno realiza los “máximos esfuerzos” para que se firme en enero, y que Cancillería y la Asesoría de Política Comercial del MEF mantienen contactos permanentes para intentar destrabar los últimos obstáculos.

El jerarca evaluó que el acuerdo con la Unión Europea es clave no solo para Uruguay, sino también para el conjunto del Mercosur, y remarcó que el bloque se encuentra en una etapa final de negociaciones tras más de 20 años de diálogo. Sostuvo que, de concretarse, el acuerdo UE-Mercosur daría lugar a una de las mayores zonas de libre comercio del mundo, con un fuerte impacto económico y comercial para ambas regiones.