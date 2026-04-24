Netanyahu fue diagnosticado con cáncer

En una declaración publicada en su cuenta de X, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, informó que tiene cáncer de próstata. Comentó su informe médico anual publicado recientemente y detalló que en la última revisión se detectó una "pequeña mancha de menos de un centímetro en la próstata".
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Tumor de Netanyahu es maligno
"La prueba reveló que se trata de una fase muy temprana de un tumor maligno, sin ninguna diseminación ni metástasis", precisó.
No obstante, afirmó haberse sometido a un "tratamiento específico que eliminó el problema y no dejó rastro alguno" y la "mancha desapareció por completo".
Asimismo, mencionó que hace un año y medio se sometió a una operación exitosa por agrandamiento benigno de la próstata y que desde entonces realiza seguimiento médico rutinario.
Vivito y matando
Tras asegurar que se encuentra sano y en excelente forma física, agradeció al personal médico del hospital en Jerusalén donde trataron su enfermedad.
Netanyahu confesó que había pedido retrasar la publicación del informe por dos meses para que "no se publicara en el apogeo de la guerra, con el fin de no permitir que […] Irán difundiera más propaganda falsa contra Israel".