Netanyahu fue diagnosticado con cáncer

No obstante, afirmó haberse sometido a un "tratamiento específico que eliminó el problema y no dejó rastro alguno" y la "mancha desapareció por completo".

Asimismo, mencionó que hace un año y medio se sometió a una operación exitosa por agrandamiento benigno de la próstata y que desde entonces realiza seguimiento médico rutinario.

Vivito y matando

Tras asegurar que se encuentra sano y en excelente forma física, agradeció al personal médico del hospital en Jerusalén donde trataron su enfermedad.

Netanyahu confesó que había pedido retrasar la publicación del informe por dos meses para que "no se publicara en el apogeo de la guerra, con el fin de no permitir que […] Irán difundiera más propaganda falsa contra Israel".