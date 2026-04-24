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Política ASSE | Marcelo Sosa |

Auditoría

ASSE denunció a exdirectorio por presuntas irregularidades y el caso pasó a la Justicia

El vicepresidente de ASSE, Daniel Olesker advirtió que se investigan “2 mil millones de pesos de gastos sin control” y el exvicepresidente Marcelo Sosa aseguró tener la “conciencia tranquila”.

Exvicepresidente Marcelo Sosa y el vicepresidente de ASSE, Daniel Olesker.

Exvicepresidente Marcelo Sosa y el vicepresidente de ASSE, Daniel Olesker.
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Por Redacción Caras y Caretas

El directorio de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) resolvió presentar una denuncia penal contra el expresidente Leonardo Cipriani, los exintegrantes del directorio Marcelo Sosa, Julio Micak, Pablo Cabrera y Natalia Pereyra, así como contra el exgerente general Eduardo Henderson. La decisión se adoptó tras una investigación administrativa que detectó presuntas irregularidades en la gestión del SAME-105 entre 2022 y 2024.

Desde la actual conducción del organismo se sostiene que durante ese período se registró un fuerte incremento en los gastos vinculados a estudios, que incluso llegaron a duplicarse, junto con un uso reiterado de compras directas.

El vicepresidente de ASSE, Daniel Olesker, afirmó que la auditoría reveló decisiones que calificó como discrecionales y mecanismos para eludir controles. “En cualquier institución mutual el salario es el primer gasto, medicamento es el segundo, acá estudios pasó a medicamentos”, señaló, y agregó que eso encendió las primeras alertas. Según explicó, “se busca entender por qué hubo 2 mil millones de pesos de gastos sin control, por qué hubo decenas de observaciones del Tribunal de Cuentas (…) y por qué se duplicó el gasto al sistema privado”.

Olesker también apuntó a una posible tercerización excesiva de servicios: “Se busca entender quiénes fueron los responsables de esta privatización sin control del gasto”, indicó, y confirmó que, además de los sumarios administrativos, se resolvió recurrir a la Justicia penal.

Marcelo Sosa aseguró que la noticia "lo toma por sorpresa"

Desde la anterior administración, las acusaciones fueron rechazadas. El exvicepresidente de ASSE, Marcelo Sosa, aseguró que la denuncia tomó por sorpresa al equipo. “Nos toma obviamente por sorpresa esta decisión que nos enteramos por la prensa, tenemos solo información parcial”, afirmó.

Sosa sostuvo que los exjerarcas actuarán en consecuencia y colaborarán con la investigación: “Ponernos a disposición de la justicia (…) con la conciencia tranquila de haber actuado siempre bajo la normativa”.

Al mismo tiempo, cuestionó el trasfondo de la denuncia y la vinculó a un escenario político. “Estamos ante un ataque político claramente no jurídico”, expresó, y añadió que se trata de “un ataque a la coalición, al Partido Nacional y al gobierno anterior”.

En esa línea, criticó al actual directorio: “Un directorio que ha tenido más puesto el retrovisor que los focos prendidos para adelante”, y manifestó preocupación por la gestión actual.

El exjerarca también indicó que ya habían solicitado una instancia de intercambio con las nuevas autoridades ante versiones de irregularidades. “El directorio en pleno anterior le pidió al directorio actual una reunión para (…) conocer (…) a qué se refieren y dar una devolución”, señaló.

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