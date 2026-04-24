ASSE denunció a exdirectorio por presuntas irregularidades y el caso pasó a la Justicia

Olesker también apuntó a una posible tercerización excesiva de servicios: “Se busca entender quiénes fueron los responsables de esta privatización sin control del gasto”, indicó, y confirmó que, además de los sumarios administrativos, se resolvió recurrir a la Justicia penal.

Marcelo Sosa aseguró que la noticia "lo toma por sorpresa"

Desde la anterior administración, las acusaciones fueron rechazadas. El exvicepresidente de ASSE, Marcelo Sosa, aseguró que la denuncia tomó por sorpresa al equipo. “Nos toma obviamente por sorpresa esta decisión que nos enteramos por la prensa, tenemos solo información parcial”, afirmó.

Sosa sostuvo que los exjerarcas actuarán en consecuencia y colaborarán con la investigación: “Ponernos a disposición de la justicia (…) con la conciencia tranquila de haber actuado siempre bajo la normativa”.

Al mismo tiempo, cuestionó el trasfondo de la denuncia y la vinculó a un escenario político. “Estamos ante un ataque político claramente no jurídico”, expresó, y añadió que se trata de “un ataque a la coalición, al Partido Nacional y al gobierno anterior”.

En esa línea, criticó al actual directorio: “Un directorio que ha tenido más puesto el retrovisor que los focos prendidos para adelante”, y manifestó preocupación por la gestión actual.

El exjerarca también indicó que ya habían solicitado una instancia de intercambio con las nuevas autoridades ante versiones de irregularidades. “El directorio en pleno anterior le pidió al directorio actual una reunión para (…) conocer (…) a qué se refieren y dar una devolución”, señaló.