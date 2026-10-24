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Política Derechos Humanos | archivos |

Compromiso

Memoria, verdad y justicia: Secretaría de Derechos Humanos trasladó archivos del pasado reciente a la INDDHH

La transferencia se realizó en cumplimiento de los mandatos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la ley n.° 19.822 sobre la búsqueda de detenidos desaparecidos.

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Por Redacción de Caras y Caretas

En cumplimiento de los compromisos asumidos por el Estado uruguayo en materia de derechos humanos, la Secretaría de Derechos Humanos de Presidencia de la República concretó este viernes el traslado formal de archivos documentales vinculados al pasado reciente a la órbita de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH).

La medida da cumplimiento estricto a las obligaciones dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) y a lo estipulado en la ley n.° 19.822, que encomienda a la INDDHH la tarea de investigación para la búsqueda de personas detenidas desaparecidas.

Coordinación interinstitucional y continuidad operativa

El proceso de transferencia se llevó a cabo tras un trabajo conjunto coordinado por equipos técnicos de la Secretaría y de la INDDHH, permitiendo acordar los protocolos de seguridad, traslado y recepción de los legajos.

Durante el acto formal de entrega, la titular de la Secretaría de Derechos Humanos, Iliana da Silva, y la coordinadora para el Pasado Reciente, Mariana Risso, hicieron entrega de la documentación al presidente de la institución, Juan Miguel Petit, y a la directora Mariana Mota, junto al equipo especializado de Búsqueda y representantes de la Universidad de la República (Udelar).

Desde el Ejecutivo se enfatizó que este traslado no implica el cese de funciones de la Secretaría en la materia. El organismo continuará respondiendo y procesando las solicitudes de información requeridas por el sistema de Justicia, la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad, investigadores académicos, víctimas y la ciudadanía en general.

Cooperación permanente y digitalización documental

Esta entrega material se integra a una red de acciones interinstitucionales orientadas a la preservación de la memoria histórica. Previamente, la Secretaría había compartido copias de documentación digitalizada y mantiene un flujo constante de transferencia de archivos policiales digitalizados, gracias a un convenio de cooperación coordinado con el Ministerio del Interior.

Con estas acciones, el Gobierno ratifica su adhesión a los estándares internacionales de derechos humanos, garantizando la protección de los archivos históricos y el fortalecimiento de las políticas públicas de verdad, justicia y reparación.

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