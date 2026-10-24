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Política Lula | elecciones |

Final reñido

Brasil decide su futuro en un balotaje histórico con empate técnico entre Lula y Bolsonaro según encuestas

Las encuestas finales ubican a ambos candidatos igualados en un 50% de los votos válidos, a horas de la apertura de las urnas en Brasil.

Se definen las elecciones en Brasil entre Lula y Bolsonaro

Se definen las elecciones en Brasil entre Lula y Bolsonaro
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Por Redacción de Caras y Caretas

Este domingo 25 de octubre, más de 158 millones de brasileños están convocados a las urnas para definir la Presidencia de la República en la segunda vuelta más reñida de la historia reciente de Brasil. La contienda enfrenta al actual jefe de Estado, Luiz Inácio Lula da Silva (Partido de los Trabajadores), quien busca un cuarto mandato no consecutivo, y al senador Flávio Bolsonaro (Partido Liberal), representativo del bloque conservador y de derecha.

Encuestas

Tras los resultados de la primera vuelta celebrada el pasado 4 de octubre —en la que Flávio Bolsonaro dio la sorpresa al encabezar la votación con el 47,03% de los sufragios frente al 45,16% de Lula da Silva—, la campaña del balotaje ha estado marcada por un estrechamiento constante en las preferencias electorales.El panorama de las encuestas en la víspera electoralLos últimos sondeos de las firmas más influyentes del país confirman un escenario de paridad estadística dentro del margen de error (±2%):

  • Datafolha (23 de octubre): En votos válidos (excluyendo blancos, nulos e indecisos), la encuesta registra un empate de 50% a 50% entre ambos aspirantes. En la intención de voto general, Flávio Bolsonaro cosecha un 47% frente al 46% de Lula da Silva, con un 5% de votos en blanco/nulos y un 2% de indecisos.
  • Quaest (21 de octubre): Muestra a Flávio Bolsonaro con un 45% y a Lula da Silva con un 44% en intención de voto total, consolidando el diagnóstico de empate técnico.

Escenarios proyectados tras el conteo de votos

  • Escenario de Victoria de Flávio Bolsonaro: Consolidaría el regreso de las fuerzas conservadoras al Palacio del Planalto, sustentado por una amplia coalición parlamentaria en el Congreso Nacional (Partido Liberal, Unión Brasil, Progressistas y Republicanos) y con fuerte arrastre en el centro-sur del país.
  • Escenario de Reelección de Lula da Silva: Representaría un triunfo histórico de remontada para el líder del PT tras quedar en segundo lugar en la primera vuelta. En este caso, el mandatario deberá gobernar con un Poder Legislativo de marcada inclinación de centro-derecha, exigiendo amplios acuerdos de gobernabilidad.

Factores determinantes para la jornada electoralAnalistas políticos destacan que el desenlace dependerá de tres variables clave durante la jornada del domingo: la tasa de participación y abstención en centros urbanos, la movilización de votantes en las regiones estratégicas del Sudeste y el Nordeste, y la inclinación de los electores indecisos en el tramo final del escrutinio.Las urnas electrónicas abrirán a las 08:00 (hora de Brasilia) y el Tribunal Superior Electoral (TSE) prevé ofrecer los primeros resultados consolidados pocas horas después del cierre de las mesas.

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