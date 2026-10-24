Brasil decide su futuro en un balotaje histórico con empate técnico entre Lula y Bolsonaro según encuestas

Encuestas

Tras los resultados de la primera vuelta celebrada el pasado 4 de octubre —en la que Flávio Bolsonaro dio la sorpresa al encabezar la votación con el 47,03% de los sufragios frente al 45,16% de Lula da Silva—, la campaña del balotaje ha estado marcada por un estrechamiento constante en las preferencias electorales.El panorama de las encuestas en la víspera electoralLos últimos sondeos de las firmas más influyentes del país confirman un escenario de paridad estadística dentro del margen de error (±2%):