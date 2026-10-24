Este domingo 25 de octubre, más de 158 millones de brasileños están convocados a las urnas para definir la Presidencia de la República en la segunda vuelta más reñida de la historia reciente de Brasil. La contienda enfrenta al actual jefe de Estado, Luiz Inácio Lula da Silva (Partido de los Trabajadores), quien busca un cuarto mandato no consecutivo, y al senador Flávio Bolsonaro (Partido Liberal), representativo del bloque conservador y de derecha.
Final reñido
Brasil decide su futuro en un balotaje histórico con empate técnico entre Lula y Bolsonaro según encuestas
Las encuestas finales ubican a ambos candidatos igualados en un 50% de los votos válidos, a horas de la apertura de las urnas en Brasil.