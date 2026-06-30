Herou defendió la gestión ambiental: "Hay intención de construir un relato de que todo está mal"

Respecto a la planificación general, aseguró que los objetivos comprometidos para el primer año se vienen cumpliendo. "Presentamos en la Junta Departamental una serie de metas con sus indicadores y estamos cumpliendo, sin duda. Estamos cumpliendo con las metas de hogares a cubrir, con el programa Hogar Sustentable, con la respuesta a los reclamos en 24 horas", afirmó.

No obstante, reconoció que aún resta extender las acciones a todo el departamento y completar las obras de saneamiento previstas.

Sobre la percepción de los cambios

Consultado sobre los plazos para que los resultados sean percibidos por toda la población, Herou indicó que la transformación será progresiva y fijó un horizonte concreto. "Esperamos que a fines del 2028 ya el cambio sea notorio en todo Montevideo, más allá que en muchísimos barrios hoy ya se nota", expresó.

Según explicó, la diversidad territorial del departamento obliga a desarrollar soluciones diferenciadas para zonas urbanas, rurales y suburbanas. "Tenemos un departamento que no es extenso en territorio, pero sí tiene una diversidad muy grande, una complejidad territorial importante", indicó.

También destacó el trabajo conjunto entre las distintas áreas de la Intendencia y valoró especialmente el vínculo con los vecinos. "Cuando te das cuenta que si avanzamos juntos se puede, es muy reconfortante", afirmó.

Fideicomiso, negociaciones y expectativas

El director de Desarrollo Ambiental sostuvo que la aprobación de los fondos extrapresupuestales destinados al plan de limpieza era un paso imprescindible para concretar las transformaciones previstas.

Recordó que el programa integral de gestión de residuos fue aprobado a fines del año pasado y que su implementación dependía de varios factores: el presupuesto quinquenal, el convenio salarial con Adeom [Asociación de Obreros Municipales] y la aprobación de los recursos extraordinarios. "Los fondos son clave para comprar el equipamiento necesario para la transformación de la gestión de los residuos en Montevideo", sostuvo.

A partir de esa aprobación, afirmó que la administración ya cuenta con todas las herramientas necesarias. "No nos podemos quejar, tenemos todas las herramientas, tenemos todos los recursos, ahora lo que hay que hacer es trabajar mucho, muy cerca de la gente y concretar todo lo que nos hemos comprometido y hemos escrito en el plan", señaló.

Herou también valoró el proceso de negociación que permitió aprobar el fideicomiso con votos de ediles de la oposición. "Soy de los que creo en el diálogo, en la escucha, en el intercambio, en el construir juntos", afirmó. "Valoro enormemente los que se comprometieron con Montevideo", añadió.

Próximas metas

Respecto a las próximas acciones, Herou adelantó que durante el segundo semestre comenzarán a acelerarse varias iniciativas vinculadas a residuos y saneamiento. "Espero que en el segundo semestre la velocidad de todo sea mayor y que la ciudad, el territorio lo note", afirmó.

Asimismo, anunció que Montevideo está próxima a alcanzar los 50.000 hogares incorporados al sistema de clasificación domiciliaria de residuos. Detalló que el plan también prevé además incorporar nuevos equipamientos para la separación de residuos, contenedores soterrados, islas de reciclaje en la vía pública y modelos de contenedores más resistentes.

Sobre las futuras islas de reciclaje, explicó que el objetivo es facilitar la clasificación y asegurar que los materiales lleguen en mejores condiciones a las cooperativas. "Lo fundamental [es] que el material que se capta ahí esté en condiciones y llegue limpio a las cooperativas de clasificadoras y clasificadores", concluyó.

La evaluación de la ciudadanía: "Hay que trabajar el doble"

Herou también fue consultado por las encuestas y las evaluaciones que reflejan una percepción crítica sobre la limpieza de Montevideo. Al respectoi, reconoció que esos resultados generan frustración, aunque aseguró que constituyen un incentivo para profundizar el trabajo. "Hay que tener paciencia y hay que trabajar. Es un indicador, no es el único", expresó.

El jerarca sostuvo que la administración viene obteniendo resultados concretos, entre ellos el aumento de hogares que clasifican residuos y el cumplimiento de los tiempos de respuesta a los reclamos. "Estamos mejorando, ya tenemos cuarenta y pico mil hogares que ya empezaron a clasificar. Estamos logrando un montón de resultados. Y aparece una evaluación de la opinión pública y todavía sigue siendo crítica. Está bien, hay que aceptarlo y hay que laburar el doble", afirmó.

¿El problema es la comunicación?

Durante la entrevista también se refirió a la difusión de las acciones que desarrolla la Intendencia y al impacto que tienen las redes sociales en la percepción pública, asegurando que existen campañas de comunicación y educación ambiental, aunque consideró que el contacto directo con los vecinos continúa siendo la herramienta más efectiva. "Yo soy de los que creo mucho en la cercanía, en estar en el barrio", afirmó.

Al mismo tiempo, afirmó que se observan intentos de instalar una imagen negativa de la gestión. "Hemos visto algunas intencionalidades, respetables todas, de construir un relato de que todo está mal", manifestó.

A su entender, cuando los vecinos mantienen un contacto directo con las autoridades y verifican que los planteos comienzan a resolverse, aumenta la confianza en el proceso. "Creo mucho en la cercanía, en estar en el barrio. Cuando el vecino te ve, te escucha, sabe que lo escuchás, ve que las cosas pasan, que te hacen diez planteos y capaz que no se atienden los diez en cinco minutos, pero se empiezan a resolver. Después te vuelven a ver, te escriben en WhatsApp y vos respondés. Bueno, esas cosas empiezan a marcar un camino de que es posible y en el que la gente confía".