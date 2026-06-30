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Política Orsi | Consejo de Ministros |

Incremento

Rendición de Cuentas: ¿De dónde sale la plata para las reasignaciones?

Gobierno quitará US$ 10 millones a Colonización y recortará casi US$ 5 millones en viajes y protocolo.

Este martes ingresa la Rendición de Cuentas al Parlamento.

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Ese martes el presidente Yamandú Orsi enviará al Parlamento el proyecto de Rendición de Cuentas acordado en el último Consejo de Ministros.

El mismo tendrá la novedad de un incremento del gasto de US$ 31 millones destinados a la unificación del sistema de transferencias para combatir la pobreza infantil.

Ese monto se sumará a los US$ 50 millones que ya están votados desde el Presupuesto y que permitirá, sumado a reasignaciones, aumentar la cantidad de dinero que se destina a seguridad, educación, atención a personas en situación de calle e INAU.

Recortes y reasignaciones

La propuesta acordada supone, en 2027, reducir $459 millones de gastos de funcionamiento por “única vez”, recortar otros $59 millones de misiones oficiales y protocolo, suprimir vacantes por $889 millones y quitarle $433 millones al Instituto Nacional de Colonización. El monto total son $1.840 millones que equivalen a US$ 46 millones.

Colonización ha sido una de las banderas del Frente Amplio y las intenciones de quitarle recursos han generado importantes fricciones en el pasado.

A su vez, el proyecto prevé que en 2028 y 2029 se tomen (cada año) $67 millones de gastos de misiones oficiales y protocolo y $889 millones por supresión de vacantes. Son US$ 24 millones cada año para reasignar. El recorte en misiones oficiales y gastos de protocolo ascenderá a US$ 5 millones en todo el período.

En el caso de la educación, recibirá por reasignación $407 millones en 2027 (unos US$ 10 millones). $300 millones irán para la ANEP, $100 millones para becas de la Udelar y $7 millones para la UTEC.

En 2028 y 2029 las reasignaciones serán por $307 millones. $200 millones en ANEP, $ 100 millones en Udelar y $7 millones en UTEC.

El presupuesto ya tiene aprobado un gasto incremental para 2027 para políticas como la extensión del bono escolar para alcanzar a 230.000 niños y la ampliación de las becas de educación secundaria para llegar a 30.000 estudiantes beneficiarios.

El programa Calle del Ministerio de Desarrollo Social recibirá $150 millones en 2027 y $180 millones –por año– en 2028 y 2029.

A su vez el área de infancia del INAU recibirá $50 millones en 2027, 2028 y 2029.

Respecto a la seguridad, tal como anunció el ministro Carlos Negro, está previsto que en 2027 reciba $1.233 millones que se distribuirán de la siguiente forma: $382 millones para crear 300 cargos de policías ejecutivos, $18 millones para el INR, $30 millones para seguridad en cárceles y $803 millones para un bolsón de “gastos e inversiones”.

En 2028 y 2029 la reasignación será, cada año, de $418 millones. $370 millones para los nuevos policías, $18 millones para el INR y $30 millones para la seguridad en cárceles.

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