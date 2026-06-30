Rendición de Cuentas: ¿De dónde sale la plata para las reasignaciones?

Recortes y reasignaciones

La propuesta acordada supone, en 2027, reducir $459 millones de gastos de funcionamiento por “única vez”, recortar otros $59 millones de misiones oficiales y protocolo, suprimir vacantes por $889 millones y quitarle $433 millones al Instituto Nacional de Colonización. El monto total son $1.840 millones que equivalen a US$ 46 millones.

Colonización ha sido una de las banderas del Frente Amplio y las intenciones de quitarle recursos han generado importantes fricciones en el pasado.

A su vez, el proyecto prevé que en 2028 y 2029 se tomen (cada año) $67 millones de gastos de misiones oficiales y protocolo y $889 millones por supresión de vacantes. Son US$ 24 millones cada año para reasignar. El recorte en misiones oficiales y gastos de protocolo ascenderá a US$ 5 millones en todo el período.

En el caso de la educación, recibirá por reasignación $407 millones en 2027 (unos US$ 10 millones). $300 millones irán para la ANEP, $100 millones para becas de la Udelar y $7 millones para la UTEC.

En 2028 y 2029 las reasignaciones serán por $307 millones. $200 millones en ANEP, $ 100 millones en Udelar y $7 millones en UTEC.

El presupuesto ya tiene aprobado un gasto incremental para 2027 para políticas como la extensión del bono escolar para alcanzar a 230.000 niños y la ampliación de las becas de educación secundaria para llegar a 30.000 estudiantes beneficiarios.

El programa Calle del Ministerio de Desarrollo Social recibirá $150 millones en 2027 y $180 millones –por año– en 2028 y 2029.

A su vez el área de infancia del INAU recibirá $50 millones en 2027, 2028 y 2029.

Respecto a la seguridad, tal como anunció el ministro Carlos Negro, está previsto que en 2027 reciba $1.233 millones que se distribuirán de la siguiente forma: $382 millones para crear 300 cargos de policías ejecutivos, $18 millones para el INR, $30 millones para seguridad en cárceles y $803 millones para un bolsón de “gastos e inversiones”.

En 2028 y 2029 la reasignación será, cada año, de $418 millones. $370 millones para los nuevos policías, $18 millones para el INR y $30 millones para la seguridad en cárceles.