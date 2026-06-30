Prestámos para refacción de viviendas: IM abre un nuevo período de inscripciones

Los montos máximos previstos alcanzan los $268.000 para viviendas o apartamentos individuales. En el caso de propiedades horizontales y cooperativas, el tope es de $1.625.000, con un límite de $216.000 por unidad habitacional.

¿Quiénes pueden solicitar préstamo?

Para acceder al préstamo es necesario ser propietario, promitente comprador con promesa inscripta o poseedor de derechos sucesorios. Los arrendatarios y usufructuarios también pueden postularse, siempre que cuenten con la autorización del propietario del inmueble.

Además, los ingresos del núcleo familiar deben ubicarse entre 20 y 100 Unidades Reajustables, mientras que la vivienda deberá estar al día con la Contribución Inmobiliaria, los Tributos Domiciliarios, la tarifa de saneamiento y los servicios de OSE, UTE y Antel. El inmueble, a su vez, debe estar destinado a vivienda.

Inscripciones

Las personas interesadas podrán inscribirse de forma presencial en el piso 10 de la sede de la Intendencia de Montevideo, ubicada en avenida 18 de Julio 1360, de lunes a viernes entre las 10:15 y las 15:45 horas. También podrán hacerlo en la Oficina de Rehabilitación Urbana de Ciudad Vieja, en Pérez Castellanos 1542 esquina Piedras, los miércoles y viernes en el mismo horario, o mediante el correo electrónico [email protected].

Para completar la inscripción será necesario presentar la documentación correspondiente. En el caso de viviendas individuales, se solicitarán las cédulas de identidad de quienes integran el hogar, comprobantes de ingresos, facturas de servicios públicos y tributos, entre otros documentos. Quienes tengan 70 años o más deberán presentar además una firma solidaria de una persona menor de esa edad, junto con su documentación e ingresos.

En las solicitudes de propiedades horizontales será necesario aportar el documento de conformidad firmado por la mayoría de los copropietarios, la cédula del representante designado y la documentación que acredite que los tributos y obligaciones del edificio se encuentran al día.

Las consultas sobre el programa pueden realizarse a través del correo electrónico habilitado para las inscripciones o llamando al teléfono 1950, internos 4996, 4997, 4998 y 4999.