Hijo de Jorge Larrañaga será candidato a la Intendencia de Paysandú

Los recuerdos de su padre, Jorge Larrañaga Fraga

Jorgito recordó a su padre y le dedicó el honor de ser candidato: “Hace algún tiempo ni siquiera soñaba con poder estar acá, pero hoy, gracias a ustedes, tengo este privilegio. También es un enorme honor que este camino me haya traído a estar donde supo estar el Guapo en 1989 que con 33 años, también soñaba con mejorar el departamento. Por él también estoy acá. Él me enseñó que el único objetivo de nuestras acciones es trabajar incansablemente para mejorar la vida de los demás. ¡Así que viejo, donde quiera que estés, llevamos orden de no aflojar!”, expresó.