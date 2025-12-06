Hoy se cumplen 5 años de la muerte de Tabaré Vázquez

Primer intendente del Frente Amplio en Montevideo

En 1990, Vázquez se consagró como el primer intendente de izquierda del departamento de Montevideo. Asimismo, fue candidato del Frente Amplio -la coalición de partidos políticos fundada por Líber Seregni- en las elecciones presidenciales de 1994 y 1999. En esta última fue derrotado por Jorge Batlle (Partido Colorado) en segunda vuelta.

Fue recién en 2004 que Tabaré Vázquez logró ganar la presidencia con el 50,45 por ciento de los votos en primera vuelta, superando al candidato del Partido Nacional, Jorge Larrañaga (34,30' por ciento) y a Guillermo Stirling. del Partido Colorado (10,36 por ciento), entre otros. "Festejen, uruguayos, festejen", celebró la noche de las elecciones frente a una multitud que se congregó en la avenida 18 de Julio.

En 2014, Vázquez volvió a ganar la presidencia, pero esta vez en balotaje frente al actual mandatario, Luis Lacalle Pou -hijo del expresidente Luis Alberto Lacalle-, a quien se impuso con 53,48 por ciento de los sufragios, frente a 41,17 por ciento del candidato del Partido Nacional.

En 1979 incursionó en la presidencia del Club Atlético Progreso, cargo que desempeñaría por 10 años. Durante su gestión el club se consagró por primera y única vez campeón de la Primera División uruguaya de fútbol.

Casado el 23 de octubre de 1964 con María Auxiliadora Delgado -quien falleció el 31 de julio de 2019-, tuvo tres hijos: Álvaro, en 1966; Javier, en 1967, e Ignacio, en 1970, además de un hijo adoptivo, Fabián Barbosa.

Vázquez empezó a tener problemas de salud y el 20 de agosto de 2019 informó que le había sido detectado un tumor en su pulmón derecho.

Dos días después se internó en un hospital de la capital para practicarse estudios adicionales que confirmaron la presencia de un tumor maligno y en septiembre terminó con éxito la radioterapia con radiocirugía para combatirlo.

"La ciencia permite que el cáncer sea una de las enfermedades que más se cura", dijo meses después, y manifestó el deseo de "poder ponerle la banda presidencial al próximo presidente", lo que hizo el 1º de marzo de este año al pasarle el mando a Lacalle Pou.

Tras dejar la presidencia, Vázquez se mantuvo muy activo en las cuestiones políticas del país, en particular en las gestiones del Frente Amplio.

El expresidente uruguayo Tabaré Vázquez murió el 6 de diciemb re de 2020 a los 80 años, a raíz de un cáncer de pulmón. Fue presidente de Uruguay dos veces: 2005-2010 y 2015-2020) y la izquiertda uruguaya lo recuerda como uno de sus máximosn referentes.