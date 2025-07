Impuesto a los ricos: poderoso empresario se opone por ser "un gesto de rencor" y de castigo al "éxito"

Empresario en contra por "cuestión ideológica"

Sin embargo, la iniciativa ha encontrado una fuerte oposición en el sector empresarial. Julio César Lestido, presidente de la Cámara de Comercio, se manifestó en contra de gravar con un 1% a quienes superan el millón de dólares en ingresos. Lestido calificó la propuesta como una cuestión "ideológica" y de "rencor". "En vez de decir te saco, debería ser acompañame", afirmó en declaraciones a Radio Sarandí, destacando el apoyo que, según él, este sector brinda a la sociedad uruguaya.

Lestido expresó su preocupación de que este tipo de medidas desincentiven la inversión y el crecimiento. "Ustedes no se dan cuenta todo lo que apoya a la sociedad uruguaya este sector, nadie está planteando cómo podemos hacer para crecer más. Está cargado de otra cosa", señaló.

Además, advirtió sobre las posibles consecuencias: "No está bueno imponer porque me sacás una vez, pero después me voy a ir. El tema no es un tema de cantidades, es un tema de principios". En su opinión, "En el Uruguay el triunfo se castiga, el éxito, que te vaya bien, se castiga".