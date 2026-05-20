Castillo y la metáfora de la "foto movida" tras caída en la aprobación de Orsi

La señal más importante

En ese sentido, indicó que si existen “luces amarillas o anaranjadas”, el gobierno debe revisar su accionar. “Lo que tenemos que hacer es la autocrítica necesaria para ver en dónde estamos cometiendo algún error, en dónde estamos comunicando mal, en dónde tenemos carencias y recomponer rápidamente”, sostuvo.

Castillo consideró que la principal señal que debe recoger el oficialismo es la que transmite la ciudadanía a través de esas mediciones. “Si esa es la advertencia que nos está dando la población, efectivamente alguna cosa nos está demandando y esa es la señal más importante que tenemos que recoger”, afirmó.

Ante la consulta sobre si ya existen ámbitos de discusión interna para analizar el tema, el ministro señaló que el Consejo de Ministros es “el ámbito natural” para abordar este tipo de situaciones y adelantó que espera discutir el asunto con más elementos sobre la mesa. “Lo más importante sigue siendo la gestión de gobierno. Cómo nosotros estamos llevando una etapa de la vida del país dando respuesta para las demandas”, remarcó.

Sobre la posibilidad de aplicar cambios en políticas o incluso en nombres dentro del gobierno, Castillo evitó definiciones tajantes aunque no descartó ninguna alternativa. “No lo sé, porque no conozco por dónde va a pasar ese informe. Capaz que de ambas. Sería la cuestión más fácil, si es un problema de nombres".

Las declaraciones de Castillo fueron realizadas este martes tras participar en la Comisión de Legislación del Trabajo y Seguridad Social, en el anexo del Palacio Legislativo, donde se analizó un proyecto de ley para promover el empleo de personas que enfrentan obstáculos o restricciones para acceder al mercado laboral.