Incautación récord: casi 4.500 kg de marihuana hallados entre Canelones y San José

Sena detalló que la organización estaba dedicada a la producción de hachís (resina de cannabis) que era fabricaba en un laboratorio clandestino de San José. Dentro del grupo participaban ciudadanos extranjeros, entre ellos un ciudadano brasileño estudiante de Bioquímica, encargado de la elaboración de la droga, señaló.

Por su parte, el ministro del Interior, Carlos Negro, destacó que se trata de una nueva operación de gran impacto contra el narcotráfico, resaltando el profesionalismo del personal policial y la importante cantidad de droga incautada.

“Esto demuestra que le estamos pegando al crimen organizado donde más duele: el dinero, las grandes incautaciones, la ruta de ese dinero y su posterior utilización”, aseveró el secretario de Estado.

Detalles de la Operación Midas

La investigación se inició el 22 de mayo de 2025, a partir de información obtenida por personal de la Brigada Departamental Antidrogas de Rocha, vinculada al ingreso irregular a nuestro país, a través del Chuy, de insumos utilizados para la elaboración y producción de hachís.

A partir de esos indicios, la DGRTID, en coordinación con la Jefatura de Policía de Rocha y bajo la conducción de la Fiscalía Letrada Departamental de Ciudad de la Costa, puso en marcha la Operación Midas.

El 7 de diciembre, luego de meses de tareas de inteligencia, fueron ejecutadas cuatro órdenes de allanamiento. Una en una chacra próxima a Juan Soler (San José), donde se ubicó el laboratorio, y tres en predios contiguos en Canelones.

Droga incautada y maquinaria

• 4.433,650 kg de marihuana (cogollos, flores y material procesado).

• 46,520 kg de resina de cannabis (hachís).

• Vehículos, maquinaria, torres de acero, conservadoras con residuos de hielo seco y materiales de empaque industrial utilizados para el procesamiento.

Cuatro condenados: dos de ellos brasileños

• Uno fue sentenciado a tres años de penitenciaría por asociación para delinquir agravada, producción e importación de estupefacientes.

• Otro recibió dos años de penitenciaría por asociación para delinquir agravada y producción de estupefacientes.

• Las otras dos personas, con participación secundaria, fueron condenadas a 24 y 18 meses de libertad a prueba, con medidas alternativas: arresto domiciliario parcial, presentación en seccional y trabajo comunitario.