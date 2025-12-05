IRCCA estudia de qué manera vender marihuana legal a los extranjeros

El director del Instituto de Regulación y Control del Cannabis (IRCCA), Martín Rodríguez, dijo que evalúan la posibilidad de que los extranjeros que llegan a Uruguay puedan acceder a la marihuana legal para evitar que estas personas, a veces turistas, terminen comprando en el mercado ilegal abastecido por el narcotráfico.
Rodríguez sostuvo que con la experiencia acumulada del instituto, se debe evaluar qué hacer “para que la regulación del cannabis siga cumpliendo sus objetivos de la mejor forma”, y agregó que “uno de los objetivos es aumentar la cobertura del mercado formal”.
“En ese marco la incorporación de los extranjeros entra directo, en el centro de esa discusión, porque todos los extranjeros que visitan nuestro país y quieren hacer uso de cannabis, lo hacen, buscan una oportunidad por la vía irregular o ilegal, y lo hacen. Ahora, todos los extranjeros que hacen eso lo hacen por fuera del mercado regulado”, dijo este viernes el jerarca en una entrevista en el programa Arriba Gente (Canal 10).
Venta de marihuana más allá de las farmacias
En cuanto a la venta de cannabis legal a través de otros comercios (además de las farmacias que ya están habilitadas), el presidente del IRCCA adelantó que se evalúa la posibilidad de que “se generen centros de expendio alternativos a las farmacias tradicionales”.
Al respecto, Rodríguez recordó que la normativa vigente se refiere a farmacias como el comercio habilitado para vender marihuana legal, por lo que habría que cambiar la ley para permitir que otro tipo de comercio ofrezca este producto.