IRCCA estudia de qué manera vender marihuana legal a los extranjeros

“En ese marco la incorporación de los extranjeros entra directo, en el centro de esa discusión, porque todos los extranjeros que visitan nuestro país y quieren hacer uso de cannabis, lo hacen, buscan una oportunidad por la vía irregular o ilegal, y lo hacen. Ahora, todos los extranjeros que hacen eso lo hacen por fuera del mercado regulado”, dijo este viernes el jerarca en una entrevista en el programa Arriba Gente (Canal 10).