Operativo por Alerta Roja de frío: más de 3.800 personas en situación de calle recibieron asistencia

En cuanto a la asistencia alimentaria, personal del Ministerio de Defensa Nacional elaboró 936 platos de comida caliente, mientras que los requerimientos restantes fueron cubiertos por el Instituto Nacional de Alimentación (INDA-Mides) y la Presidencia de la República a través del Sinae.

Canales de comunicación y reporte ciudadano

Se solicita a la población dar aviso inmediato ante la presencia de personas desprotegidas o en situación de vulnerabilidad mediante los siguientes canales oficiales: