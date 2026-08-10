Operativo por Alerta Roja de frío: más de 3.800 personas en situación de calle recibieron asistencia

Durante el operativo desplegado a nivel nacional ante la alerta roja por frío extremo, el Sistema Nacional de Emergencias (Sinae) reportó un total de 3.804 personas en situación de calle asistidas el pasado sábado 8 de agosto. Las acciones de contención abarcaron tanto la capital como los 18 departamentos del interior.
Hacete socio para acceder a este contenido
Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.ASOCIARME
Caras y Caretas Diario
En tu email todos los días
Del total de asistidos, 2.616 correspondieron a Montevideo y 1.188 al resto del país. La cobertura se dividió en dos áreas principales de atención:
-
Refugios del Ministerio de Desarrollo Social (Mides): Se brindó asistencia a 3.220 personas (2.143 en Montevideo y 1.077 en el interior).
Centros de evacuación estatales: Recibieron a 584 personas (473 en Montevideo y 111 en el interior).
Operativo nocturno, salud y alimentación
Durante la noche del sábado, los equipos territoriales realizaron 155 traslados y se registró una detención. En materia sanitaria, el personal de salud efectuó 13 atenciones médicas en el lugar, sin requerir derivaciones a centros sanitarios.
En cuanto a la asistencia alimentaria, personal del Ministerio de Defensa Nacional elaboró 936 platos de comida caliente, mientras que los requerimientos restantes fueron cubiertos por el Instituto Nacional de Alimentación (INDA-Mides) y la Presidencia de la República a través del Sinae.
Canales de comunicación y reporte ciudadano
Se solicita a la población dar aviso inmediato ante la presencia de personas desprotegidas o en situación de vulnerabilidad mediante los siguientes canales oficiales:
-
Personas en situación de calle (Montevideo):
-
Teléfono gratuito: 0800 3650
-
WhatsApp: 091 365 000
-
-
Personas en situación de calle (Interior del país): 911
-
Emergencias médicas (SAME): 105
-
Niños, niñas y adolescentes (Línea Azul - INAU): 0800 5050