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Sociedad frío | MetSul | pronóstico

Masa de aire polar consolida frío invernal y heladas en Uruguay, según Inumet y MetSul

MetSul anticipa la persistencia del ambiente frío tras el paso del reciente frente inestable, mientras Inumet prevé el regreso de lluvias hacia mediados de semana.

Uruguay vivirá jornadas de frío tras ingreso de aire polar de acuerdo a Inumet y Metsul

Uruguay vivirá jornadas de frío tras ingreso de aire polar de acuerdo a Inumet y Metsul
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El panorama meteorológico en Uruguay se encuentra bajo la influencia directa de una nueva masa de aire frío de origen polar. De acuerdo con el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) y las proyecciones del observatorio MetSul, el país atravesará jornadas de bajas temperaturas, heladas agrometeorológicas y alta nubosidad.

El pronóstico oficial de Inumet por zonas

Según el reporte oficial de Inumet, las temperaturas en el territorio nacional oscillarán entre mínimas de 0 °C y máximas de 15 °C, destacándose heladas en gran parte del interior del país:

  • Montevideo y Área Metropolitana: Se prevén temperaturas entre 5 °C y 11 °C, con cielos algo nubosos a nubosos y rachas de viento del sector sureste de hasta 40 km/h.

  • Interior (Centro-Sur, Este y Norte): Mínimas entre 0 °C y 1 °C y máximas de 13 °C a 15 °C. Se aguarda presencia de heladas agrometeorológicas, neblinas y bancos de niebla matinales.

  • Zonas costeras: Soplarán vientos del suroeste y sureste con rachas de hasta 40 km/h, lo que provocará una baja sensación térmica.

El análisis de MetSul y la tendencia para la semana

El servicio meteorológico MetSul (Brasil) destacó que la irrupción de este aire frío continental llega tras el alejamiento del reciente ciclón extratropical que afectó la región. El organismo ratificó que las marcas térmicas se mantendrán sensiblemente bajas, afirmando el patrón puramente invernal en el Cono Sur.

Perspectiva de lluvias:

Inumet prevé un desmejoramiento paulatino a partir del miércoles 12 y jueves 13 de agosto, jornada en la que se incrementa la probabilidad de lluvias y precipitaciones generales sobre el sur y este del territorio nacional.

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