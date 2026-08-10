El panorama meteorológico en Uruguay se encuentra bajo la influencia directa de una nueva masa de aire frío de origen polar. De acuerdo con el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) y las proyecciones del observatorio MetSul, el país atravesará jornadas de bajas temperaturas, heladas agrometeorológicas y alta nubosidad.
Masa de aire polar consolida frío invernal y heladas en Uruguay, según Inumet y MetSul
MetSul anticipa la persistencia del ambiente frío tras el paso del reciente frente inestable, mientras Inumet prevé el regreso de lluvias hacia mediados de semana.