Negro recibe este lunes a trabajadores tras el secuestro de ómnibus y conductor de UCOT

El Ministerio del Interior indicó que el Centro de Comando Unificado fue alertado y efectivos llegaron hasta el Intercambiador Belloni, donde se encontraba la unidad procedente de Terminal Casabó.

Unos 50 hinchas de Cerro

Según la denuncia recabada en el lugar, a la salida de Terminal del Cerro aproximadamente 50 personas identificadas como hinchas del Club Atlético Cerro, ascendieron al vehículo.

Durante el trayecto dos hombres se acercaron al conductor y, mediante amenaza con un arma de fuego, le obligaron a continuar la marcha hasta el destino sin detenerse.

Una vez en el Intercambiador Belloni, sobre la hora 10.20, los individuos bajaron del ómnibus y abandonan el lugar.

Los efectivos dejaron constancia que no se registraron daños en el coche ni el robo de objetos a los pasajeros.

Personal policial realizó las pericias correspondientes. El caso está bajo la órbita de la Fiscalía de Flagrancia de 13 ° Turno.

Ascot denuncia

“Ante la grave situación de seguridad vivida por un compañero, quien fue secuestrado junto con el coche por parciales identificados como hinchas de Cerro, desde el sindicato entendemos que no podemos permanecer indiferentes frente a hechos de esta gravedad”, señala Ascot.

Y agrega: “No vamos a naturalizar hechos de violencia que ponen en riesgo a quienes todos los días salen a trabajar”.

Por este motivo, dispusieron un paro, con reintegro de los primeros servicios del día 10 de agosto.

En la mañana de este lunes, se movilizarán hacia el Ministerio del Interior para “exigir respuestas concretas ante la gravedad de los hechos ocurridos”.

A partir de las 9 comenzarán a concentrarse en Cabrera y Ramón Castriz, en la Unión, donde se ubican los talleres de UCOT, para desde allí movilizarse.