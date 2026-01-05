Inscripciones para el Hogar Estudiantil de Canelones

Para completar la inscripción, los interesados deberán presentar:
-
Documentación de identidad y constancia de domicilio.
-
Escolaridad y certificado de inscripción a una institución pública terciaria.
-
Declaración jurada de ingresos y carné de salud vigente.
Una vez verificados los requisitos, un equipo técnico multidisciplinario coordinará entrevistas presenciales con los postulantes para finalizar el proceso de evaluación.
Un entorno de apoyo integral
Ubicado en la Av. Millán 3552 (Montevideo), el Hogar Estudiantil Canario ofrece mucho más que alojamiento. Desde su creación en 2019, el centro brinda:
-
Alimentación diaria con supervisión nutricional.
-
Acompañamiento técnico: Un equipo compuesto por trabajadores sociales, educadores y psicólogos.
-
Infraestructura para el estudio: Espacios equipados con internet, computadoras y material de consulta.
La beca tiene una duración de un año, renovable por un segundo período sujeto al cumplimiento académico (aprobación del 50% de las materias), la realización de 20 horas de voluntariado y el respeto a las normas de convivencia.
Sobre el Hogar Estudiantil
Bajo la gestión de la Dirección General de Desarrollo Humano y el Área de Juventud – Comuna Joven, el hogar funciona mediante un modelo de financiamiento público que articula con la Red de Hogares Estudiantiles de Montevideo, el INJU y la Universidad de la República (UdelaR).