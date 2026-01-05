Hacete socio para acceder a este contenido

Política inscripciones | Hogar Estudiantil | Canelones

Apoyo integral

Inscripciones para el Hogar Estudiantil de Canelones

Las inscripciones estarán abiertas hasta el 18 de enero de 2026. El Hogar Estudiantil es una iniciativa para apoyar a jóvenes del departamento que pretenden estudiar en Montevideo.

La Intendencia de Canelones anuncia la apertura del período de inscripciones para el Hogar Estudiantil Canario, una iniciativa clave diseñada para apoyar a jóvenes del departamento que deseen realizar o continuar sus estudios terciarios en instituciones públicas de Montevideo durante el año lectivo 2026.

Las postulaciones estarán disponibles desde el 1° de diciembre de 2025 hasta el 18 de enero de 2026 inclusive. Este programa busca garantizar el derecho a la educación superior, priorizando a estudiantes de zonas rurales o en situación de vulnerabilidad socioeconómica que enfrentan dificultades de conectividad o transporte.

Requisitos y proceso de postulación

El llamado está dirigido a jóvenes de entre 18 y 24 años cuyos ingresos familiares no superen las 60 Unidades Reajustables (U.R.). Entre los criterios de selección se valorará la escolaridad y la residencia en zonas rurales con acceso limitado al transporte público.

Para completar la inscripción, los interesados deberán presentar:

  • Documentación de identidad y constancia de domicilio.

  • Escolaridad y certificado de inscripción a una institución pública terciaria.

  • Declaración jurada de ingresos y carné de salud vigente.

Una vez verificados los requisitos, un equipo técnico multidisciplinario coordinará entrevistas presenciales con los postulantes para finalizar el proceso de evaluación.

Un entorno de apoyo integral

Ubicado en la Av. Millán 3552 (Montevideo), el Hogar Estudiantil Canario ofrece mucho más que alojamiento. Desde su creación en 2019, el centro brinda:

  • Alimentación diaria con supervisión nutricional.

  • Acompañamiento técnico: Un equipo compuesto por trabajadores sociales, educadores y psicólogos.

  • Infraestructura para el estudio: Espacios equipados con internet, computadoras y material de consulta.

La beca tiene una duración de un año, renovable por un segundo período sujeto al cumplimiento académico (aprobación del 50% de las materias), la realización de 20 horas de voluntariado y el respeto a las normas de convivencia.

Sobre el Hogar Estudiantil

Bajo la gestión de la Dirección General de Desarrollo Humano y el Área de Juventud – Comuna Joven, el hogar funciona mediante un modelo de financiamiento público que articula con la Red de Hogares Estudiantiles de Montevideo, el INJU y la Universidad de la República (UdelaR).

