Inauguran en Beijing el Diálogo Global de Alcaldes 2026

En el marco del Diálogo Global de Alcaldes Beijing 2026, jefes municipales de diversos países hispanohablantes se encuentran participando en una serie de intervenciones temáticas en las que compartieron sus visiones sobre el desarrollo urbano y la innovación.
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Los ejes del encuentro
En el encuentro, los alcaldes profundizaron la cooperación entre ciudades a través de un diálogo centrado en la innovación tecnológica y la integración del turismo cultural. Asimismo, analizaron nuevas oportunidades y enfoques para promover un crecimiento urbano más coordinado y sostenible.
Durante las sesiones, los representantes municipales dieron a conocer las experiencias y prácticas de sus respectivas ciudades, destacando los avances en la construcción de destinos turísticos inteligentes, la implementación de modelos innovadores de gobernanza urbana y las estrategias orientadas a impulsar la transformación y modernización de la industria cultural y turística.
En una era en la que la tecnología está transformando el turismo cultural, la cooperación entre ciudades y regiones se ha convertido en un factor clave para impulsar un desarrollo urbano de alta calidad.
Como parte de su agenda, el Diálogo Global de Alcaldes Beijing 2026 continuará realizando una serie de actividades y debates temáticos orientados a impulsar la cooperación internacional, el desarrollo sostenible de las ciudades y la modernización de la industria turística mundial.
Desde Beijing, Zhou Xin, CGTN en Español, para Caras & Caretas.