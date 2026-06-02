Inauguran en Beijing el Diálogo Global de Alcaldes 2026

En una era en la que la tecnología está transformando el turismo cultural, la cooperación entre ciudades y regiones se ha convertido en un factor clave para impulsar un desarrollo urbano de alta calidad.

Como parte de su agenda, el Diálogo Global de Alcaldes Beijing 2026 continuará realizando una serie de actividades y debates temáticos orientados a impulsar la cooperación internacional, el desarrollo sostenible de las ciudades y la modernización de la industria turística mundial.

Desde Beijing, Zhou Xin, CGTN en Español, para Caras & Caretas.