Inspección del FMI en Uruguay: ¿qué opina de la política fiscal y monetaria?

"Señalando que se espera que el déficit fiscal aumente en 2025 debido a la inercia fiscal, resaltaron la importancia de una implementación firme de la regla fiscal. Los directores subrayaron la necesidad de llevar a cabo una consolidación fiscal sostenida para situar la relación deuda/PIB (producto interno bruto) en una trayectoria descendente sostenida, incluso considerando la posibilidad de realizar esfuerzos fiscales adicionales. Acogieron favorablemente las propuestas de mejoras para la regla fiscal y el Consejo Fiscal, las cuales están en línea con recomendaciones anteriores del FMI", agregó.

Política fiscal

El 10 de setiembre, el ministro de Economía, Gabriel Oddone presentó el presupuesto quinquenal 2025-2029 ante la Comisión de Presupuestos integrada con Hacienda de la Cámara de Diputados, y en dicha oportunidad señaló que "la deuda es el faro que va a guiar a toda la política fiscal".

Por otro lado, el FMI consideró que la orientación de la política monetaria "restrictiva" es "adecuada" y alertó a las autoridades para que mantengan esa postura hasta que la inflación haya convergido hacia la meta.

"Valoraron positivamente la mejora en el marco de política monetaria y la estrategia de comunicación del Banco Central, y alentaron a fortalecer la independencia del Banco Central para reforzar aún más su credibilidad. Coincidieron en que el tipo de cambio debe seguir actuando como amortiguador de shocks, limitando las intervenciones cambiarias a respuestas a condiciones desordenadas de mercado, y acogieron favorablemente los nuevos esfuerzos de desdolarización", añadió el reporte.

Asimismo, señaló que el sector bancario sigue "sólido, bien capitalizado y rentable" y valoró "positivamente" el compromiso del Gobierno con el fortalecimiento de los marcos regulatorios y de supervisión.

También destacó la importancia de seguir reforzando la eficacia de las políticas Anti-Lavado de Dinero/Lucha contra el Financiamiento del Terrorismo conforme a las normas del Grupo de Acción Financiera Internacional.

Recomiendan reformas

Por otro lado, recomendaron "reformas estructurales" para revitalizar el crecimiento y estimular la productividad, alentaron a mejorar los resultados educativos, reforzar el capital humano y aprovechar la preparación de Uruguay ante la inteligencia artificial.

El FMI consideró que es necesario que Uruguay mejore la competitividad, simplificando las regulaciones de negocios, facilitando el comercio y eliminando los cuellos de botella regulatorios.

"Acogieron con beneplácito la propuesta del gobierno para las negociaciones salariales, que tiene como objetivo impulsar los salarios de los trabajadores con ingresos bajos al tiempo que contribuye a los esfuerzos de desindexación. Los directores también valoraron positivamente las reformas destinadas a fomentar la participación en la fuerza laboral y facilitar la integración de los migrantes. Asimismo, alentaron a continuar los esfuerzos para mejorar la resiliencia climática", finalizó.

El FMI proyectó un crecimiento del PIB de Uruguay del 2,5% en 2025, impulsado por la demanda interna y las exportaciones; en cuanto a la inflación, estipuló que permanecerá alrededor de la meta del Banco Central de 4,5%.

