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Política

acuerdo en el congreo

Intendencias comprarán portland de Ancap

Tras considerar un pedido del Poder Ejecutivo el Congreso de Intendentes aprobó comprar portland de Ancap para las obras en sus departamentos.

Intendencias usarán cemento portland de Ancap.

Intendencias usarán cemento portland de Ancap.
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Las intendencias comprarán cemento portland de Ancap, así como otros productos como lubricantes y combustibles, según lo decidió este viernes el Congreso de Intendentes tras recibir una solicitud en tal sentido de la ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona.

Fue la propia Cardona que, en su cuenta de X, dio a conocer la decisión: “El Congreso de Intendentes aprobó el convenio marco con ANCAP para la compra no solo de Portland, sino también de lubricantes y combustibles”. Agrega que es “fruto de muchos meses de trabajo con la empresa pública y la Comisión de Descentralización; y luego de haber solicitado el espacio para fortalecer la demanda de la industria del portland, el pedido se convierte en acuerdo”.

“Mi reconocimiento a las intendencias y al presidente del Congreso. Cuando trabajamos por Uruguay, las cosas ocurren. Un pasito más cerca”, finaliza el mensaje de la ministra.

Planteo a las intendencias

Días pasados, el Poder Ejecutivo a través de la ministra Cardona, le había solicitado al Congreso de Intendentes que las comunas se comprometan a comprar una cuota del pórtland que utilizan para sus obras departamentales.

El planteo fue realizado por Cardona, a través de una carta que envió este viernes al presidente del Congreso de Intendentes, el nacionalista y jefe comunal de Paysandú, Nicolás Olivera.

La secretaria de Estado pidió destinar parte de la próxima sesión del Congreso de Intendentes para presentar su propuesta. El objetivo, según escribió, es que "las intendencias departamentales se comprometan a reservar una cuota de compra de cemento pórtland producido por Ancap para la ejecución de obras en sus respectivos departamentos".

Cardona agregó que Olivera, por ser el jefe comunal de Paysandú, conoce "de primera mano la importancia que la planta de portland de Ancap tiene para la economía y el empleo de ese departamento, con una posición privilegiada para promover un compromiso colectivo que beneficiará especialmente a su región".

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