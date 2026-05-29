Intendencias comprarán portland de Ancap

Planteo a las intendencias

Días pasados, el Poder Ejecutivo a través de la ministra Cardona, le había solicitado al Congreso de Intendentes que las comunas se comprometan a comprar una cuota del pórtland que utilizan para sus obras departamentales.

El planteo fue realizado por Cardona, a través de una carta que envió este viernes al presidente del Congreso de Intendentes, el nacionalista y jefe comunal de Paysandú, Nicolás Olivera.

La secretaria de Estado pidió destinar parte de la próxima sesión del Congreso de Intendentes para presentar su propuesta. El objetivo, según escribió, es que "las intendencias departamentales se comprometan a reservar una cuota de compra de cemento pórtland producido por Ancap para la ejecución de obras en sus respectivos departamentos".

Cardona agregó que Olivera, por ser el jefe comunal de Paysandú, conoce "de primera mano la importancia que la planta de portland de Ancap tiene para la economía y el empleo de ese departamento, con una posición privilegiada para promover un compromiso colectivo que beneficiará especialmente a su región".