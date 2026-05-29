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Política carne | mercado | Mercosur

Acuerdo Mercosur-UE

"La próxima semana podría comenzar a abrirse el mercado de carnes a Europa", según Cancillería

"Creo que de los cuatro socios del Mercosur -Uruguay- es el que está mejor posicionado en todos esos mercados" europeos, aseguró vicecanciller Valeria Csukasi.

Uruguay y sus socios del Mercosur deberán definir las cuotas de exportación de carne a Europa.

Uruguay y sus socios del Mercosur deberán definir las cuotas de exportación de carne a Europa.
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Por Redacción Caras y Caretas

La vicecanciller Valeria Csukasi estimó que "la próxima semana podría comenzar a abrirse el mercado de carnes uruguayas a Europa", en el marco del acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea (UE). Al respecto, la jerarca explicó que se continúa negociando para acordar las cuotas de exportación de carne a nivel regional.

"Hoy, los mercados parecen estar presentes para Uruguay. Creo que de los cuatro socios del Mercosur es el que está mejor posicionado en todos esos mercados", aseguró.

Mientras tanto, se monitorea la situación del mercado internacional con precios atractivos y donde Estados Unidos (EEUU) se ha convertido en el principal destino de las carnes uruguayas, informó Csukasi.

Disputa entre socios del Mercosur por las cuotas de exportación

Por su parte, el presidente de la Cámara de la Industria Frigorífica, Eduardo Urgal, dijo que es necesario alcanzar acuerdos dentro del Mercosur para ocupar las cuotas de exportación a la Unión Europea.

"Hoy, las cuotas estamos al juego de la silla, el primero que se sienta y alguien no se va a poder sentar", remarcó.

"Somos buenos, pero no somos rápidos", indicó. "La velocidad, asociada al volumen, no es nuestra fortaleza; necesitamos acuerdos", advirtió Urgal.

Día Nacional de la Carne

Estas declaraciones fueron parte de una rueda de prensa en el marco del Día Nacional de la Carne, en el que el Instituto Nacional de Carnes (INAC) destacó el aniversario 150 del primer embarque a Europa.

El sector cárnico es uno de los principales rubros productivos de Uruguay. La producción ronda las 550.000 toneladas de carne vacuna al año. De ese total, 189.000 toneladas abastecen el consumo interno y 370.000 toneladas se comercializan al exterior.

Piden exoneración de IVA para productos cárnicos

En tanto, la Asociación de Distribuidores e Importadores de Carne del Uruguay (ADICU) planteó al INAC la exoneración de IVA a ciertos cortes cárnicos para favorecer el consumo durante el invierno.

El presidente de ADICU, Jorge López, explicó que se buscan cortes que estén disponibles desde la importación o a través de la distribución en el mercado interno.

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