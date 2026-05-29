"La próxima semana podría comenzar a abrirse el mercado de carnes a Europa", según Cancillería

Disputa entre socios del Mercosur por las cuotas de exportación

Por su parte, el presidente de la Cámara de la Industria Frigorífica, Eduardo Urgal, dijo que es necesario alcanzar acuerdos dentro del Mercosur para ocupar las cuotas de exportación a la Unión Europea.

"Hoy, las cuotas estamos al juego de la silla, el primero que se sienta y alguien no se va a poder sentar", remarcó.

"Somos buenos, pero no somos rápidos", indicó. "La velocidad, asociada al volumen, no es nuestra fortaleza; necesitamos acuerdos", advirtió Urgal.

Día Nacional de la Carne

Estas declaraciones fueron parte de una rueda de prensa en el marco del Día Nacional de la Carne, en el que el Instituto Nacional de Carnes (INAC) destacó el aniversario 150 del primer embarque a Europa.

El sector cárnico es uno de los principales rubros productivos de Uruguay. La producción ronda las 550.000 toneladas de carne vacuna al año. De ese total, 189.000 toneladas abastecen el consumo interno y 370.000 toneladas se comercializan al exterior.

Piden exoneración de IVA para productos cárnicos

En tanto, la Asociación de Distribuidores e Importadores de Carne del Uruguay (ADICU) planteó al INAC la exoneración de IVA a ciertos cortes cárnicos para favorecer el consumo durante el invierno.

El presidente de ADICU, Jorge López, explicó que se buscan cortes que estén disponibles desde la importación o a través de la distribución en el mercado interno.