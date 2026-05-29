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Política Mides | crianza |

"Más comunidad para crecer"

Mides reinstaló el Set de Bienvenida para Recién Nacidos

Uruguay Crece Contigo del Mides, presentó la estrategia “Más comunidad para crecer”, que incluye la distribución universal de materiales informativos y lúdicos para recién nacidos -tras dos años sin brindarlo- y un Asistente Virtual de Crianza.

Jerarcas del Mides y Uruguay Crece Contigo.

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Por Redacción Caras y Caretas

El Ministerio de Desarrollo Social (Mides), mediante Uruguay Crece Contigo, presentó la estrategia “Más comunidad para crecer”, que incluye la distribución universal de materiales informativos y lúdicos para recién nacidos, tras dos años sin entregar estos materiales. A esta política, se añade un Asistente Virtual de Crianza accesible durante todo el día.

El objetivo de la estrategia es asegurar que el proceso de crianza reciba el respaldo público con diversas intensidades, con acciones reforzadas para los contextos de mayor vulnerabilidad social.

Esta política fue presentada en el marco del Mes de la Primera Infancia. Con esta iniciativa, el Estado retoma el acompañamiento en la totalidad de los hogares donde se registre un nacimiento, es decir, una cobertura potencial para los casi 30.000 bebés que nacen anualmente en el país.

Set de Bienvenida para Recién Nacidos y materiales para el desarrollo

La estrategia prioriza, en primer término, el regreso del Set de Bienvenida para Recién Nacidos, una prestación de carácter universal que había permanecido discontinuada durante más de dos años.

Este componente consiste en un bolso equipado con materiales didácticos y lúdicos, seleccionados para promover el juego, el lenguaje y el cuidado afectuoso desde los primeros días de vida.

El proceso de apoyo comienza en la gestación, momento en que las familias, en una primera instancia, reciben la Guía para el Buen Comienzo y, en la segunda etapa del embarazo, se efectúa la entrega del Set de Bienvenida.

Ambas herramientas se distribuyen de manera descentralizada a través de las redes de servicios de salud, tanto públicas como privadas, en todo el territorio nacional.

Asistente Virtual de Crianza

Como segundo eje de la estrategia, se incorporó el Asistente Virtual de Crianza, una herramienta tecnológica accesible a través de la aplicación de mensajería WhatsApp (098 007 263).

Este dispositivo funciona de forma ininterrumpida las 24 horas del día, proporcionando respuestas automáticas, rápidas y fiables sobre aspectos vinculados al embarazo, cuidados generales y pautas de crianza respetuosa.

La información suministrada por esta plataforma cuenta con el aval de guías técnicas elaboradas por instituciones oficiales como el Ministerio de Salud Pública (MSP) y Uruguay Crece Contigo, complementadas por insumos de organismos internacionales como la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y Unicef.

Esta innovación se alinea con los estándares globales de Inteligencia Artificial para el Bien promovidos por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

El sistema está programado para detectar señales de alerta o situaciones de vulnerabilidad extrema; y deriva el caso al equipo de teleasistencia del programa ministerial.

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