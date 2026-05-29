Mides reinstaló el Set de Bienvenida para Recién Nacidos

Set de Bienvenida para Recién Nacidos y materiales para el desarrollo

La estrategia prioriza, en primer término, el regreso del Set de Bienvenida para Recién Nacidos, una prestación de carácter universal que había permanecido discontinuada durante más de dos años.

Este componente consiste en un bolso equipado con materiales didácticos y lúdicos, seleccionados para promover el juego, el lenguaje y el cuidado afectuoso desde los primeros días de vida.

El proceso de apoyo comienza en la gestación, momento en que las familias, en una primera instancia, reciben la Guía para el Buen Comienzo y, en la segunda etapa del embarazo, se efectúa la entrega del Set de Bienvenida.

Ambas herramientas se distribuyen de manera descentralizada a través de las redes de servicios de salud, tanto públicas como privadas, en todo el territorio nacional.

Asistente Virtual de Crianza

Como segundo eje de la estrategia, se incorporó el Asistente Virtual de Crianza, una herramienta tecnológica accesible a través de la aplicación de mensajería WhatsApp (098 007 263).

Este dispositivo funciona de forma ininterrumpida las 24 horas del día, proporcionando respuestas automáticas, rápidas y fiables sobre aspectos vinculados al embarazo, cuidados generales y pautas de crianza respetuosa.

La información suministrada por esta plataforma cuenta con el aval de guías técnicas elaboradas por instituciones oficiales como el Ministerio de Salud Pública (MSP) y Uruguay Crece Contigo, complementadas por insumos de organismos internacionales como la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y Unicef.

Esta innovación se alinea con los estándares globales de Inteligencia Artificial para el Bien promovidos por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

El sistema está programado para detectar señales de alerta o situaciones de vulnerabilidad extrema; y deriva el caso al equipo de teleasistencia del programa ministerial.