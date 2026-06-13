Intendencia relanzó KO a las Drogas: deporte, convivencia y oportunidades para los jóvenes

La iniciativa retoma el espíritu del histórico programa que promovía la práctica del boxeo como alternativa de integración social y prevención del consumo problemático de drogas. En aquel momento, el entonces presidente Tabaré Vázquez resumía el concepto afirmando que las drogas se combaten con hábitos saludables, inclusión social e igualdad de oportunidades.

Una herramienta de la Intendencia de Montevideo para los tiempos actuales

Dos décadas después, el contexto social presenta nuevos desafíos. El crecimiento de las situaciones de vulnerabilidad, la fragmentación de algunos tejidos comunitarios y las distintas formas de violencia que afectan especialmente a adolescentes y jóvenes exigen respuestas integrales.

En ese escenario, Bergara planteó la necesidad de fortalecer los espacios de encuentro y convivencia, entendiendo al deporte como un vehículo para construir ciudadanía y generar proyectos de vida positivos.

La experiencia internacional y nacional demuestra que la participación sostenida en actividades deportivas favorece la integración social, fortalece la autoestima, promueve hábitos saludables y crea redes de apoyo que actúan como factores protectores frente a diversas situaciones de riesgo.

Más que boxeo

Aunque el boxeo sigue siendo el símbolo histórico del programa, la propuesta actual incorpora una mirada más amplia sobre el papel del deporte en la construcción de comunidad.

La Intendencia viene impulsando diversas iniciativas que utilizan la actividad física como herramienta de inclusión social. Entre ellas se encuentra el programa "Segundo Round", orientado a promover la participación de jóvenes de distintos barrios mediante la práctica recreativa del boxeo, a través de becas y acuerdos con academias y clubes deportivos.

La lógica detrás de estas políticas es sencilla pero poderosa: generar ámbitos de pertenencia, disciplina, respeto y trabajo colectivo que permitan a los jóvenes desarrollar capacidades y construir vínculos positivos.

Una política integral

El relanzamiento de KO a las Drogas también se inscribe en una estrategia más amplia que la Intendencia desarrolla junto a organizaciones sociales, instituciones educativas y organismos públicos para abordar la problemática del consumo desde una perspectiva preventiva, comunitaria y basada en derechos. La comuna participa activamente en espacios territoriales de prevención y en programas orientados a fortalecer factores de protección en adolescentes y jóvenes.

En definitiva, la apuesta es clara: enfrentar los problemas sociales no solamente desde la respuesta ante las consecuencias, sino también generando oportunidades. Y en esa construcción, el deporte aparece nuevamente como una herramienta capaz de tender puentes, fortalecer comunidades y abrir caminos para miles de jóvenes montevideanos.