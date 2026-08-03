Trabajadores de Pilsen no se reintegran a la planta de Montevideo y activarán medidas

Reclaman información

El sindicato decidió no reintegrarse en la planta de Montevideo y comenzar a tomar medidas en la logística a nivel nacional. Reclaman tener información.

Bruno Pastorino, presidente del sindicato de Pilsen, dijo que "Nosotros no estamos pidiendo que vuelva todo a la normalidad, no estamos pidiendo eso para el retorno a las actividades, al contrario puede ser una de las consecuencias que cambie algo en el negocio de la fábrica, lo que nosotros estamos exigiendo para que se levanten las medidas es información".

La versión de FNC

Por su parte, FNC informó este jueves, a través de un comunicado, que en junio inició “una revisión general de todas las operaciones en Uruguay, que incluyen la planta de Minas y la de Montevideo”, así como de la cadena de comercialización y distribución. Esta decisión, dice la firma, “fue tomada en el marco de una significativa pérdida de competitividad en los últimos años que genera un gran impacto en el negocio”.

Agrega que “en consecuencia, se comunica el envío al seguro de paro de los trabajadores colaboradores de Minas en el mes de julio, y la apertura de mesas de negociación tripartitas, con el objetivo de encontrar soluciones que aseguren la viabilidad de la industria nacional a largo plazo”. Al respecto, FNC afirma que “dichos espacios de negociación continúan abiertos, con intercambios y reuniones periódicas, lo que confirma la voluntad de las partes”, y que ante esta realidad “decidió solicitar una extensión del seguro de paro para nuestros colaboradores de la planta de Minas por un mes más, mientras continúan las conversaciones”.

En tanto, en el caso de la planta de Montevideo anuncia que “tras realizar la parada anual durante julio, se retomará la producción el sábado 1° de agosto, como estaba previsto”, y expresa que “desde FNC se ha alertado en reiteradas oportunidades sobre esta pérdida de competitividad, ya que enfrentamos costos de producción significativamente más elevados que en otros países de la región y una alta carga tributaria, lo que sitúa a la producción nacional en una clara desventaja competitiva”.