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Política

Horas decisivas

Puerto: todavía no hay acuerdo y seguirán negociando este martes

Empresa y trabajadores aceleran las conversaciones buscando de cerrar cuanto antes el convenio colectivo. Un día más de trabajo asegurado tranca la negociación.

Este martes continúan las negociaciones para solucionar el conflicto en el puerto.

Este martes continúan las negociaciones para solucionar el conflicto en el puerto.
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Sin embargo, todavía queda tela por cortar. Terminal Cuenca del Plata (TCP) y el sindicato de la empresa por ahora no llegaron a un acuerdo y continúan negociando. El conflicto lleva más de cuatro mese y los involucrados discuten ahora una propuesta de acercamiento redactada por el Ministerio de Trabajo (MTSS). La fórmula planteó una alternativa sobre la cantidad de jornales asegurados en la terminal de contenedores, pero el sindicato propone elevarla.

Tras horas de negociaciones, los involucrados pactaron continuar con el diálogo este martes, pero según lo informado por el subsecretario de Trabajo, Hugo Barreto, sobre bases más sólidas. “El miércoles pasado se presentó una fórmula que consiste en tres puntos, uno de los cuales tiene que ver con los jornales asegurados para llegar al número 21”, indicó en rueda de prensa. Ese documento propuso que a partir de mayo de 2027 los trabajadores que actualmente cuentan con 20 jornales asegurados suman uno más. Esa condición ya fue aceptada por TCP.

Además, la propuesta oficial buscó acercar a las partes con otros dos temas. Uno fue que el monto de una partida extraordinaria que debe abonarse al momento de la firma del convenio se ubique en el punto medio de las posiciones de la compañía y el sindicato (entre $ 27.500 y $ 50.000, respectivamente).

Por último sugirió establecer una partida diferencia excepcional, de carácter compensatorio, destinada a los sectores que efectivamente realizaron mayores tareas fuera del marco previsto en el convenio colectivo.

Tres puntos esenciales

Barreto expuso que “hay que decir que las dos partes acordaron en que estos tres puntos son esenciales para la salida del conflicto; esto es muy relevante porque se precisa y circunscribe el problema”. El jerarca añadió que lo que resta negociar “son los aspectos instrumentales” de esa propuesta para que pueda transformarse en el nuevo convenio colectivo de la empresa.

Sin embargo, fuentes al tanto de las negociaciones indicaron que la delegación sindical hizo un planteo adicional sobre los jornales. La intención es que los 21 se apliquen a partir de la firma del convenio y que en mayo de 2027 pasen a 22.

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