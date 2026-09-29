Puerto: todavía no hay acuerdo y seguirán negociando este martes

Además, la propuesta oficial buscó acercar a las partes con otros dos temas. Uno fue que el monto de una partida extraordinaria que debe abonarse al momento de la firma del convenio se ubique en el punto medio de las posiciones de la compañía y el sindicato (entre $ 27.500 y $ 50.000, respectivamente).

Por último sugirió establecer una partida diferencia excepcional, de carácter compensatorio, destinada a los sectores que efectivamente realizaron mayores tareas fuera del marco previsto en el convenio colectivo.

Tres puntos esenciales

Barreto expuso que “hay que decir que las dos partes acordaron en que estos tres puntos son esenciales para la salida del conflicto; esto es muy relevante porque se precisa y circunscribe el problema”. El jerarca añadió que lo que resta negociar “son los aspectos instrumentales” de esa propuesta para que pueda transformarse en el nuevo convenio colectivo de la empresa.

Sin embargo, fuentes al tanto de las negociaciones indicaron que la delegación sindical hizo un planteo adicional sobre los jornales. La intención es que los 21 se apliquen a partir de la firma del convenio y que en mayo de 2027 pasen a 22.