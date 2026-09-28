Edil Gómez aseguró que desconocía "totalmente" los ilícitos que llevaron a Pablo Leiva a ser condenado

“Asumo el error de haber contratado a esta persona a través de la confianza que deposité en Lucio Leiva, quien entiendo que de buena fe me recomienda a su padre, y por lo tanto he sido abusado en mi confianza”, apuntó.

El edil aseguró que desconocía “totalmente” las actividades ilícitas que llevaron a Pablo Leiva a ser condenado. “Yo sabía que trabajaba en un cambio, y esa era la tarea que llevaba adelante de manera lícita y legal”, agregó.

Por lo tanto asumió la responsabilidad de haberlo contratado: "debí haber tenido más recaudos, en tanto que ocupo una responsabilidad pública", precisó Gómez.

La naturaleza del vínculo

El edil detalló que en diciembre de 2025 una persona de su secretaría dejó de trabajar por motivos personales y que lo incorporó para diferentes tareas relativas a la representación. En ese sentido el secretario Lucio Leiva, recomendó a su padre Pablo Leiva.

En las actividades de la Junta Departamental el edil se enfocó en el análisis del presupuesto departamental, las solicitudes de los préstamos extrapresupuestales de la Intendencia y la Rendición de Cuentas. Lo que le ocupó la mayor parte del tiempo y, por eso, postergó las tareas asignadas para Pablo Leiva. “Las pocas comunicaciones que tuve con él fueron a través de su hijo, que es con quien tengo un vínculo personal y de confianza”, consignó Subrayado.