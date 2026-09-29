BPS confirmó las fechas de cobro de octubre para jubilados y trabajadores activos

Bancos e instituciones de dinero electrónico (Iedes): Desde el lunes 5 de octubre.

Desde el lunes 5 de octubre. Empresas contratistas: Desde el viernes 2 de octubre.

Desde el viernes 2 de octubre. Oficinas centrales del BPS: Hasta el miércoles 21 de octubre.

Este grupo incluye a las personas beneficiarias de la Tarjeta Afam (Asignaciones Familiares) con el correspondiente beneficio de IVA.

Requisitos para retirar el dinero

Para hacer efectivo el cobro en cualquiera de los puntos habilitados, la institución exige la presentación de documentación específica:

Titulares: Deben presentar la Cédula de Identidad vigente.

Deben presentar la Cédula de Identidad vigente. Apoderados, tutores o curadores: Tienen que exhibir el último recibo de cobro o una fotocopia de la Cédula de Identidad del titular de la prestación.

Consultas

Si querés verificar de manera exacta el día y el lugar donde te corresponde cobrar, el BPS dispone de un sistema de autogestión en línea.

Para realizar la consulta, seguí estos pasos:

Entrá al servicio oficial de Consultar fecha y lugar de cobro de mis prestaciones en el sitio web del BPS.

Iniciá sesión con tu Usuario Personal BPS o completá los datos requeridos si el sistema te lo solicita.

Confirmá la información en pantalla para conocer con precisión tu fecha de pago asignada.

En caso de dudas, la institución mantiene habilitadas sus vías de atención telefónica de lunes a viernes de 08:00 a 18:00 horas. Se puede llamar al *1997 desde un teléfono celular o al 0800 1997 desde una línea fija.