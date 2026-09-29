Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Sociedad BPS | trabajadores |

Actualización del calendario

BPS confirmó las fechas de cobro de octubre para jubilados y trabajadores activos

La institución mantiene habilitadas sus vías de atención telefónica de lunes a viernes de 08:00 a 18:00 horas.

BPS actualizó calendario de pago.

BPS actualizó calendario de pago.
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Por Redacción Caras y Caretas

El Banco de Previsión Social (BPS) actualizó su calendario oficial de pagos para el mes de octubre de 2026, correspondiente a las prestaciones generadas en setiembre. El organismo detalló los días de cobro tanto para jubilados y pensionistas como para trabajadores activos.

Fechas para jubilados y pensionistas

Los beneficiarios de jubilaciones y pensiones podrán retirar sus haberes correspondientes al mes de setiembre de 2026 a partir de las siguientes fechas, según la modalidad de pago elegida:

  • Bancos e instituciones de dinero electrónico (Iedes): Desde el lunes 5 de octubre.
  • Empresas contratistas: Desde el viernes 2 de octubre.
  • Oficinas centrales del BPS: Hasta el miércoles 21 de octubre.
  • Giras de pago del BPS: Hasta el jueves 8 de octubre.

Cobro de los trabajadores activos

Para quienes perciben prestaciones como activos (subsidios por desempleo, enfermedad, maternidad o asignaciones familiares), el cronograma de pagos quedó establecido de la siguiente manera:

  • Bancos e instituciones de dinero electrónico (Iedes): Desde el lunes 5 de octubre.
  • Empresas contratistas: Desde el viernes 2 de octubre.
  • Oficinas centrales del BPS: Hasta el miércoles 21 de octubre.

Este grupo incluye a las personas beneficiarias de la Tarjeta Afam (Asignaciones Familiares) con el correspondiente beneficio de IVA.

Requisitos para retirar el dinero

Para hacer efectivo el cobro en cualquiera de los puntos habilitados, la institución exige la presentación de documentación específica:

  • Titulares: Deben presentar la Cédula de Identidad vigente.
  • Apoderados, tutores o curadores: Tienen que exhibir el último recibo de cobro o una fotocopia de la Cédula de Identidad del titular de la prestación.

Consultas

Si querés verificar de manera exacta el día y el lugar donde te corresponde cobrar, el BPS dispone de un sistema de autogestión en línea.

Para realizar la consulta, seguí estos pasos:

  • Entrá al servicio oficial de Consultar fecha y lugar de cobro de mis prestaciones en el sitio web del BPS.
  • Iniciá sesión con tu Usuario Personal BPS o completá los datos requeridos si el sistema te lo solicita.
  • Confirmá la información en pantalla para conocer con precisión tu fecha de pago asignada.

En caso de dudas, la institución mantiene habilitadas sus vías de atención telefónica de lunes a viernes de 08:00 a 18:00 horas. Se puede llamar al *1997 desde un teléfono celular o al 0800 1997 desde una línea fija.

Temas

Te puede interesar