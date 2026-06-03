La alianza inesperada entre una colorada y una frenteamplista: "No queremos que estos temas se politicen"

“Es nuestra primera legislatura y venimos como en las barras más jóvenes de los partidos políticos con otra cabeza, con otras ganas o al menos queremos intentar otra forma de hacer política. Y eso no solamente puede ser en el discurso sino también que tiene que ser en las acciones”, sostuvo.

De Armas reconoció que existen diferencias ideológicas entre ambas legisladoras, pero remarcó que hay asuntos que exigen acuerdos amplios. “Podemos tener un montón de diferencias ideológicas con determinados temas, pero sí sabemos que hay cosas que el interés individual no puede estar por encima del interés general. Y en este caso estamos hablando de niños, niñas y adolescentes que están bajo el sistema de protección del Estado y que no podemos esperar más”.

El proyecto de adopciones

La diputada aseguró que el proyecto se viene elaborando mediante un proceso de consultas con múltiples organismos e instituciones involucradas en las adopciones. Entre ellos mencionó al Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU), ASSE, el Poder Judicial, la Defensoría Pública, la Institución Nacional de Derechos Humanos, la organización Hijos del Sistema y la Asociación de Padres Adoptantes del Uruguay (APAU).

Además, indicó que también se han mantenido contactos con el Ministerio de Trabajo para analizar la creación de licencias especiales vinculadas a los procesos de adopción. “Estamos trabajando de manera muy responsable, muy medido todo. Obviamente vamos a presentar un proyecto de ley que después va a estar a consideración de la comisión que corresponda y del plenario. Todo es perfectible”, expresó.

La legisladora adelantó que la iniciativa no será extensa, pero sí buscará atacar los principales problemas detectados. “No queremos hacer un proyecto de ley con información innecesaria. Va a ser bastante concreto, recabando toda la problemática que hemos identificado. No va a tener tantos artículos, pero creo que cada uno de ellos va a ser muy poderoso y va a impactar realmente en la vida de los niños”.

“No queremos que estos temas se politicen"

Uno de los aspectos que más enfatizó durante la entrevista fue la necesidad de evitar que el debate sobre adopciones quede atrapado en lógicas partidarias.

“Este proyecto nace y va a terminar de una forma de consenso y no con banderas”, afirmó. En ese sentido, lanzó una advertencia sobre lo que considera una tendencia frecuente en la política actual. “No queremos que estos temas se politicen, como se ha politizado tantas otras causas y después se generan bandos. Pasa que terminamos discutiendo etiquetas en lugar de resolver los problemas de fondo”, señaló.

Para De Armas, la protección de la infancia y la mejora del sistema de adopciones son temas que deben unir a los partidos políticos y no convertirse en herramientas de confrontación. “Hay temas que sí pueden ser impulso de un solo partido político y hay temas que son de la democracia en sí también. Es una forma de proteger la democracia trabajar de esta manera”, afirmó.