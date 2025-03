"La Cosa": un nuevo programa de análisis político en Caras y Caretas

Mauro, ¿cómo surge la idea para el programa y cuál es el diferencial de la propuesta que se incorpora a la grilla del multimedio Caras y Caretas?

El año pasado fue un año electoral aquí en Uruguay y en el mundo, un año de grandes movimientos políticos en todas partes. Entonces, con algunos colegas pensamos que era importante contar con un espacio, una "habitación propia", como decía Virginia Woolf, un lugar para reflexionar, especialmente en clave electoral, pero también para analizar qué asuntos estaban moviéndose a nivel global y modificando la geopolítica. Ni que hablar de las elecciones en Uruguay.

Queríamos hacer un seguimiento, observar semana a semana cómo se iban desarrollando los acontecimientos, cuáles eran los temas relevantes en agenda y, sobre todo, ofrecer una mirada que no fuera meramente noticiosa. Es decir, no es un programa que pretenda dar noticias ni contarle a la gente algo que seguramente ya leyó o vio en otra parte. En cambio, busca hacer una pausa, mirar los hechos con mayor profundidad y generar un espacio de reflexión y análisis. La idea es mostrar cómo distintos temas políticos, sociales y económicos muchas veces están conectados de formas que no son tan evidentes y cómo los asuntos globales impactan en lo doméstico.

En ese sentido, La Cosa busca precisamente eso, una pausa para la reflexión política. Por suerte, la oferta del canal Caras y Caretas se ha vuelto cada vez más amplia y diversa. Cuenta con un noticiero diario, espacios de debate y opinión, como Legítima Defensa, donde también he tenido la oportunidad de participar. Creo que La Cosa viene a sumar y complementar esa grilla con un espacio que apuesta a la profundización. No se trata de presentar cuatro o cinco temas de la semana, sino de analizar en profundidad un asunto específico, qué está pasando en un partido político, cuál es el futuro de un actor político o qué nuevas ideas emergen con el inicio de un nuevo gobierno.

Por supuesto, hay un fuerte enfoque en la política pública, en las transformaciones que se buscan impulsar, en los caminos que se eligen y en los impactos que pueden generar. La idea es tomarnos el tiempo para hablar con especialistas y expertos, siempre transmitiendo el contenido en un lenguaje accesible, para difundir conocimiento de manera clara. Queremos complementar la oferta de noticias y debate con un espacio más reflexivo, que no solo aborde los temas de la agenda inmediata, sino también otros asuntos relevantes que a veces quedan relegados.

Existe ese dicho de que "lo urgente es enemigo de lo importante". Hay temas profundos y complejos, con muchas aristas, que en general no ocupan las primeras planas. Por eso, el programa busca enfocarse en lo realmente importante, sin quedar atado a la inmediatez de la agenda noticiosa.

¿Se tratarán exclusivamente temas de índole política o habrá otros?

Sí, es un programa de análisis político, pero partiendo de una mirada que creo que compartimos todos en el canal y, sin duda, también en este programa, encontrar la dimensión política en todos los asuntos. A veces, desde esa perspectiva, podemos discutir sobre temas como la salud mental. A priori, uno podría pensar que la salud mental es un tema de salud o más bien del ámbito privado de las personas. Sin embargo, es fundamental analizar su dimensión política.

Cuando hablamos de politización, no nos referimos a partidizar un tema o buscar beneficios, sino a comprender qué aspectos políticos lo atraviesan. Vivimos en sociedades que, muchas veces, pueden enfermarnos. Por ejemplo, en uno de los primeros programas, en marzo, hablaremos sobre prisionalización, es decir, el problema de las personas privadas de libertad. Intentaremos abordarlo desde una perspectiva humana, analizando las consecuencias de una política pública mal resuelta, como lo es la política carcelaria en Uruguay. ¿Cómo impacta esto en la vida concreta de tantas personas que sufren las fallas del sistema?

Por lo tanto, sí, es un programa de análisis político, pero que no se limitará a lo electoral, ni a las disputas partidarias en el Parlamento, ni exclusivamente a los discursos presidenciales o los cambios de ministros. Buscaremos una mirada política sobre los temas de la sociedad, aquellos que realmente nos afectan en el día a día. Como dicen los anglosajones, el pan con manteca, los temas de la vida cotidiana.

¿Y cómo será la dinámica del programa? ¿Tendrá entrevistas, invitados especiales? ¿Cómo lo han proyectado?

Tendremos un equipo de co-conducción que irá rotando. Yo estaré en la conducción todas las semanas y siempre me acompañará una co-conductora diferente, dentro de un equipo que irá turnándose según los temas a tratar. Ya puedo adelantar algunos nombres de quienes formarán parte del equipo como Tamara Samudio, Fernando Lataillade, Tamara García y Victoria Pasquet.

La idea es contar siempre con una entrevista, con alguien que pueda aportar profundidad al tema que abordemos. Nos enfocaremos más en el problema en sí que en la figura del invitado. Muchas veces, en las entrevistas se invita a un político y se le pregunta sobre todos los temas de agenda. Nosotros intentaremos hacer lo contrario, enfocarnos en un solo asunto y, en función de eso, convocar a alguien que pueda enriquecer la discusión y aportar una mirada diferente.

Seguramente, los televidentes del canal se llevarán alguna sorpresa, porque pasarán por este ciclo personas que, en general, tienen posturas diferentes a la línea editorial de Caras y Caretas. Estos invitados han estado en otras sintonías, pero vamos a intentar que nos acompañen para enriquecer nuestras reflexiones.

¿A qué público apuntarán según las temáticas que se tratarán?

Creo que, desde que el año pasado iniciamos con La Cosa como un podcast, este ha evolucionado hasta convertirse en un programa de streaming. Afortunadamente, Caras y Caretas nos abrió las puertas y estamos trabajando juntos en este esfuerzo para transformar el podcast en un formato que tenga otra llegada, quizá más atractiva para quienes prefieren lo visual y les gusta vernos las caras mientras conversamos. La idea es que esta propuesta enriquezca tanto al canal como a nosotros.

Inicialmente, el podcast tenía una audiencia más pequeña y altamente informada. Por lo que yo percibo, La Cosa era escuchado principalmente por lo que llaman el círculo rojo, personas muy informadas, politizadas, militantes, dirigentes, periodistas, gente que ya estaba bastante interesada en estos temas. Ahora, al ingresar a Caras y Caretas, llegaremos a un público mucho más amplio. Este canal, por supuesto, incluye a ese segmento, pero también a personas con otros intereses. Así que será un desafío lograr que se acerquen, ya sea por curiosidad o por interés en esta nueva propuesta.

Y no puedo dejar de preguntarte cómo surgió el podcast La Cosa y de dónde viene el nombre.

En realidad, creo que La Cosa es un buen nombre, aunque me lo critican bastante. Pero a mí, como analista y politólogo, me sucedía con frecuencia—especialmente en tiempos electorales—que me preguntaban: "¿Cómo ves la cosa?" o "¿Cómo viene la cosa?".

La "cosa" es un término amplio, un significante vacío. En Uruguay lo usamos mucho para referirnos a cualquier situación, alguien se junta a tomar un café con un amigo y le pregunta, "¿Cómo viene la cosa?", en el sentido de "¿Cómo va todo?".

En mi caso, cuando hablo de La Cosa, me imagino que es la política, que es la sociedad, que es este momento histórico en el que estamos, este mundo que habitamos, estos tiempos interesantes que nos tocaron vivir. Así que, cuando hablamos de La Cosa, en realidad estamos hablando de todo eso a la vez. La decisión de quedarnos con este nombre fue precisamente para no limitarnos ni encasillarnos en un solo tema. Somos La Cosa.

¿Qué vamos a disfrutar en este primer programa?

En el primer programa, que se emitirá el viernes 7 de marzo, conversaremos con el historiador y politólogo Gerardo Caetano. Buscaremos imaginar cómo será este cuarto gobierno del Frente Amplio, qué desafíos enfrenta en una geopolítica convulsionada, qué restricciones tiene su modelo económico para crecer y repartir, qué problemas sociales nuevos encuentra el FA 20 años después de su primera llegada al poder en 2005 y cómo logrará gobernar sin mayoría parlamentaria.