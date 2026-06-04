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Sociedad Moisés | homicidio |

Hasta el 26 de noviembre

Justicia prorrogó por seis meses el arresto domiciliario de Moisés Martínez

Moisés Martínez continuará con arresto domiciliario hasta noviembre, mientras la Justicia analiza los recursos presentados por su defensa contra la sentencia que lo condenó por el homicidio de su padre.

Moisés Martínez seguirá con arresto domiciliario hasta fines de noviembre. &nbsp;

Moisés Martínez seguirá con arresto domiciliario hasta fines de noviembre.  

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Por Redacción Caras y Caretas

La jueza penal de 45° Turno, María Noel Odriozola, resolvió extender hasta el 26 de noviembre el arresto domiciliario total de Moisés Martínez, el joven condenado en primera instancia por el homicidio de su padre, informó este jueves en X el periodista Eduardo Preve y confirmó Caras y Caretas.

La magistrada también dispuso que continúe con tratamiento psiquiátrico y psicológico, cuyo cumplimiento deberá acreditarse periódicamente ante la sede judicial. En ese marco, Odriozola también ofició al Hospital Maciel para que se priorice una consulta psiquiátrica para el joven, ya que se encuentra actualmente en lista de espera.

Resolución Moisés

Esta decisión se da en un contexto en el que la Justicia analiza los recursos presentados contra la sentencia que condenó a Martínez a 12 años de penitenciaría por el homicidio de su padre.

El caso de Moisés cobró notoriedad pública luego de que su defensa sostuviera durante el juicio que el homicidio ocurrió en un contexto marcado por años de abusos sexuales intrafamiliares que habrían sufrido las hermanas de Martínez por parte de su padre.

Justicia determinó en mayo que no existe riesgo de fuga

El mes pasado, el imputado fue objeto de un nuevo debate judicial por presuntos incumplimientos del arresto domiciliario, luego de que Moisés intentara quitarse la vida el pasado 1° de mayo. Días después, la Justicia convocó una audiencia para analizar si el joven debía continuar esperando la resolución definitiva de su caso con arresto domicilio o si debería volver a la cárcel.

Al respecto, la Fiscalía entendió que existían incumplimientos a las condiciones impuestas por la Justicia y solicitó revocar la medida cautelar. Sin embargo, el Tribunal de Apelaciones en lo Penal confirmó que Martínez continuara bajo arresto domiciliario.

Los miembros del tribunal argumentaron que la Fiscalía no logró demostrar de forma suficiente la existencia de un riesgo de fuga, y entendieron que la medida cautelar vigente resultaba adecuada y proporcional mientras la condena de Moisés no quede firme.

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