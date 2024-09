La IA analiza el nivel intelectual de los votantes de Andrés Ojeda

Siempre creímos que después de Luis Lacalle Pou haciendo “la bandera” ya nada nos asombraría; pero parece que el marketing barato continúa dando réditos.

Como estaba un poco aburrido, decidí pedir su opinión al Chatgpt (Inteligencia Artificial) y pregunté si el spot de Andrés Ojeda apunta a un público analítico o superficial.

Copio y pego la respuesta.

“El spot de Andrés Ojeda parece apuntar a un público más superficial que analítico, dado que se enfoca en aspectos de su vida personal y apariencia física, como su signo zodiacal, su rutina de ejercicios, estilo de moda y preferencias musicales. Estos elementos buscan generar una conexión emocional y de cercanía, más que promover un debate profundo sobre sus ideas políticas o propuestas. Al centrarse en su imagen y detalles triviales, parece apelar a votantes que valoran la personalidad y la accesibilidad más que la profundidad intelectual.”

Ahora, si la campaña de Andrés Ojeda (basada en grandes murales mostrando su rostro, su cabello peinado a la moda y barba recortada, más elegantes trajes y chalecos) aumenta el deprimido electorado del Partido Colorado (eso se verá en octubre) el veredicto sobre la cultura cívica de los uruguayos será lamentable.

Este spot es un verdadero atentado contra la inteligencia del pueblo uruguayo; pero si alguien lo vota porque le gusta su aspecto o le parece simpático porque el elector también es de Capricornio… la culpa ya no es de Ojeda ni de su publicista (que, supongo, debe tener 15 o 16 años) sino del votante.

Cuando era niño me caía muy bien el actor francés Alain Delon, recientemente fallecido. ¿Por qué? Bueno, resulta que me enteré de que había nacido en el mismo día y hora (aunque varias décadas antes) que yo. Luego maduré y me di cuenta de que no teníamos nada que ver. Yo era mucho más bonito, así que los astros no lo ayudaron, pese a ser de Escorpio.

Disculpen; pero se me hace muy difícil analizar este spot seriamente.

Pensar que este partido político supo tener en sus filas (hace mucho, mucho tiempo) a verdaderos estadistas como José Batlle y Ordóñez, entre muchos otros…