La Intendencia de Maldonado pagó una multa de U$S 40 mil por tirar escombros en humedal

La Intendencia de Maldonado debió pagar una multa de U$S 40 mil por el vertido de escombros del ex asentamiento Kennedy en un humedal. La situación no fue fiscalizada por el Ministerio de Ambiente del gobierno de Luis Lacalle Pou, pero el actual inspeccionó, frenó el traslado del material y multó a la comuna fernandina.
Escombros del ex asentamiento Kennedy
