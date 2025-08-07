La Intendencia de Maldonado pagó una multa de U$S 40 mil por tirar escombros en humedal

El actual Ministerio de Ambiente, Edgardo Ortuño, impuso la sanción tras detectar que los restos del asentamiento se destinaron -por orden de la anterior gestión ambiental de la intendencia fernandina- al relleno de viejas piletas donde se volcaban barométricas.

La zona, en el humedal de los arroyos Maldonado y San Carlos, recibió toneladas de escombros, chapas y material contaminante que la intendencia de Enrique Antía negó haber colocado durante semanas. Sin embargo, la información fue publicada en la página oficial de la Intendencia.

Ante la constatación de la irregularidad, a comienzos de este año, los ediles del Frente Amplio Joaquín Garlo y Juan Urdangaray presentaron un pedido de informes sobre el depósito de escombros en el humedal y la pista de picadas que se proyectaba hacer sobre ese lugar, aunque luego fue desestimada por Antía.