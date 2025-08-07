Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Política Maldonado | Ambiente | escombros

Escombros del ex asentamiento Kennedy

La Intendencia de Maldonado pagó una multa de U$S 40 mil por tirar escombros en humedal

La intendencia fernandina fue sancionada por el Ministerio de Ambiente con una multa de U$S 40 mil por arrojar escombros en el humedal del arroyo Maldonado.

Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Por Redacción Caras y Caretas

La Intendencia de Maldonado debió pagar una multa de U$S 40 mil por el vertido de escombros del ex asentamiento Kennedy en un humedal. La situación no fue fiscalizada por el Ministerio de Ambiente del gobierno de Luis Lacalle Pou, pero el actual inspeccionó, frenó el traslado del material y multó a la comuna fernandina.

En marzo, integrantes de la Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental (Dinacea) y la Dirección Nacional de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos, realizaron una inspección en la zona del humedal del arroyo Maldonado que fue declarada como “Reserva Departamental” bajo la denominación de “Ecoparque Metropolitano del Humedal de los Arroyos Maldonado y San Carlos”, dentro de una zona de protección absoluta.

La multa de Ambiente que llegó con Ortuño

Después de varios meses, la intendencia pagó los U$S 40 mil a la cartera ambiental, informó este jueves en X el periodista Eduardo Preve.

El actual Ministerio de Ambiente, Edgardo Ortuño, impuso la sanción tras detectar que los restos del asentamiento se destinaron -por orden de la anterior gestión ambiental de la intendencia fernandina- al relleno de viejas piletas donde se volcaban barométricas.

La zona, en el humedal de los arroyos Maldonado y San Carlos, recibió toneladas de escombros, chapas y material contaminante que la intendencia de Enrique Antía negó haber colocado durante semanas. Sin embargo, la información fue publicada en la página oficial de la Intendencia.

Ante la constatación de la irregularidad, a comienzos de este año, los ediles del Frente Amplio Joaquín Garlo y Juan Urdangaray presentaron un pedido de informes sobre el depósito de escombros en el humedal y la pista de picadas que se proyectaba hacer sobre ese lugar, aunque luego fue desestimada por Antía.

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar