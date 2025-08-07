Tensión: avión militar colombiano ingresa a cielo peruano en medio de crisis fronteriza

Petro acusa a Perú

El martes, Petro acusó a Perú de haber "copado" un territorio en la frontera amazónica, y que le pertenecería a su país, en alusión a Santa Rosa, una pequeña isla en medio del río Amazonas, con una población de aproximadamente 3.000 habitantes y ubicada cerca de la triple frontera entre ambos países y Brasil.

"Colombia no reconoce la soberanía del Perú sobre la isla de Santa Rosa y desconoce a las autoridades de facto impuestas en la zona", afirmó el mandatario durante un discurso en la ciudad de Leticia (sureste), en el marco de las celebraciones por el 206 aniversario de la Batalla de Boyacá, considerada fundamental para la independencia de Colombia.

De acuerdo con el mandatario, la creación del nuevo distrito peruano desconoce instrumentos jurídicos binacionales al establecer límites a una isla que surgió luego de acuerdos limítrofes.

"Es un acto unilateral del Perú que viola el principio de primacía del derecho internacional sobre el derecho interno", advirtió.

Peruanos reafirman

La Superintendencia Nacional de Migraciones de Perú destacó el jueves que su trabajo en el distrito de Santa Rosa de Loreto (norte) "reafirma" la autoridad del país sobre una isla cuya soberanía fue discutida por el presidente colombiano, Gustavo Petro.

"El control migratorio de los ciudadanos nacionales y extranjeros en el Puesto de Control Fronterizo (PCF) Santa Rosa, Loreto, reafirma la soberanía de Estado en esta parte del territorio nacional", afirmó Migraciones en un comunicado.

El organismo informó que el PCF de Santa Rosa opera desde inicios del año 1980, en coordinación con la Policía Nacional del Perú.

"En lo que va del 2025, a través de dicho PCF se registraron casi 16.000 registros de control migratorio. De esta cifra el 79,6% de personas tenían como procedencia o destino Colombia y 20,4%, Brasil", afirmó la oficina.

Isla en disputa

Santa Rosa está ubicada en el distrito peruano de Santa Rosa de Loreto, a donde llegó este jueves una delegación encabezada por el primer ministro Eduardo Arana, Rosa para realizar acciones de apoyo a los connacionales que residen en la zona fronteriza con Colombia.

Por su parte, Petro estuvo el jueves en Leticia, donde afirmó en un discurso que su país "no reconoce la soberanía del Perú sobre la denominada Isla Santa Rosa y desconoce a las autoridades de facto impuestas en la zona".

(Sputnik)