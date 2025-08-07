Trabajadores lácteos manifestaron en Rivera y recibieron apoyo del intendente

Sostuvo que para él "como ciudadano, como intendente", es "un error cerrar una planta que tiene más de 60 años y que es una bandera de las cosas que queremos, que se sumen otras industrias y no que se bajen".

Anuncio del intendente

Indicó que este jueves "una empresa muy importante que se va a instalar en Rivera", fue recibida por el presidente Yamandú Orsi. "Los íbamos a acompañar, pero decidimos estar acá, porque nos parecía muy importante que el intendente pudiera acompañar a cada uno de los trabajadores y a cada uno de los familiares, y de los compañeros de otros departamentos que han venido a acompañar a los trabajadores de Rivera", subrayó.

La industria láctea atraviesa por un conflicto provocado por el cierre de la Planta 14 de Conaprole en Rivera, lo que pone en peligro decenas de puestos de trabajo. Esta situación se vio agravada al comienzo de esta semana con el anuncio de la empresa Parmalat de que no abrirá su planta procesadora en la ciudad de Cardona.

El lunes 11 de agosto la FTIL realizará un Plenario Nacional ampliado con asamblea abierta en la ciudad de Cardona a las 10 horas, para analizar la situación creada por el anuncio de Parmalat.