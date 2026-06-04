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Política Jutep | oposición |

Politización de la transparencia

La oposición pidió renuncias en la Jutep por "manejo político" y "manipulación" de expedientes

Diputados de la Coalición Republicana pidieron la renuncia de “la mayoría” los integrantes del directorio de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep).

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 Presidenta de la Jutep, Ana María Ferraris, y el vicepresidente, Alfredo Asti 
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Por Redacción Caras y Caretas

Diputados de la oposición volvieron a pedir este jueves 4 de junio la renuncia de los integrantes de “la mayoría” del directorio de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) y acusó al organismo de actuar con un “manejo político” en distintos expedientes y procedimientos.

Esta solicitud fue realizada este jueves en una rueda de prensa, luego de la comparecencia de las autoridades de la Jutep en la comisión parlamentaria. Los representantes opositores sostienen que el organismo de contralor perdió credibilidad institucional y cuestionaron su capacidad para intervenir en las denuncias vinculadas a la declaración jurada del presidente de la República, Yamandú Orsi.

Abdala: "Ha habido abuso de funciones y abuso de autoridad" en la Jutep

El diputado del Partido Nacional, Pablo Abdala, recordó que la oposición mantiene desde diciembre de 2025 el pedido de renuncia a las autoridades de la mayoría y confirmó que estudian posibles acciones judiciales, debido que a su criterio, “ha habido abuso de funciones y abuso de autoridad”.

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Abdala manifestó que existe un “deterioro” en la conducción de la Jutep y afirmó que la oposición detectó “manipulación” de expedientes, protocolos y actuaciones internas. Entre los casos señalados por Abdala, el más grave, a su entender, fue la intervención del vicepresidente del organismo en declaraciones juradas de figuras políticas y funcionarios públicos, “sin autorización legal” y "sin resolución unánime" del directorio.

Sobre el análisis de las denuncias relacionadas con la camioneta comprada por Orsi antes de asumir la presidencia, “cualquiera sea su pronunciamiento, estará bajo sospecha”, advirtió el diputado nacionalista.

Por su parte, el diputado colorado, Gabriel Gurméndez, afirmó que en la comparecencia parlamentaria de los jerarcas del organismo, quedó “consagrada la politización” de la Jutep y se refirió a un “largo rosario” de irregularidades. Al tiempo que cuestionó la designación de la presidenta del organismo, Susana Ferraris, quien llegó al cargo tras la salida de Jorge Castro.

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