La oposición pidió renuncias en la Jutep por "manejo político" y "manipulación" de expedientes

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Abdala manifestó que existe un “deterioro” en la conducción de la Jutep y afirmó que la oposición detectó “manipulación” de expedientes, protocolos y actuaciones internas. Entre los casos señalados por Abdala, el más grave, a su entender, fue la intervención del vicepresidente del organismo en declaraciones juradas de figuras políticas y funcionarios públicos, “sin autorización legal” y "sin resolución unánime" del directorio.

Sobre el análisis de las denuncias relacionadas con la camioneta comprada por Orsi antes de asumir la presidencia, “cualquiera sea su pronunciamiento, estará bajo sospecha”, advirtió el diputado nacionalista.

Por su parte, el diputado colorado, Gabriel Gurméndez, afirmó que en la comparecencia parlamentaria de los jerarcas del organismo, quedó “consagrada la politización” de la Jutep y se refirió a un “largo rosario” de irregularidades. Al tiempo que cuestionó la designación de la presidenta del organismo, Susana Ferraris, quien llegó al cargo tras la salida de Jorge Castro.