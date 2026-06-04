Diputados de la oposición volvieron a pedir este jueves 4 de junio la renuncia de los integrantes de “la mayoría” del directorio de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) y acusó al organismo de actuar con un “manejo político” en distintos expedientes y procedimientos.
Politización de la transparencia
La oposición pidió renuncias en la Jutep por "manejo político" y "manipulación" de expedientes
Diputados de la Coalición Republicana pidieron la renuncia de “la mayoría” los integrantes del directorio de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep).