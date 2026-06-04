Jutep priorizará estudio de denuncias contra Orsi por el caso de su camioneta

"Se va a designar una abogada para que se encargue de la tramitación, ella determinará las medidas que entiende oportuna para la investigación. Se suele consultar mediante oficios a los organismos y a los funcionarios designados eventualmente", agregó la presidenta de la Jutep.

Detalles de la compra de la camioneta

Orsi había accedido a un descuento de unos US$ 25.000 para adquirir una camioneta híbrida Hyundai Santa Fe pocos días antes de desfilar en su asunción con un auto eléctrico de la misma marca, aunque distinto modelo y eléctrico (Ioniq).

El pago del vehículo se compuso de una transferencia de US$ 15.000 por parte del entonces presidente electo y la entrega de dos vehículos: su Hyundai Santa Fe (pero del año 2022) y una Renault Stepway que había sido donada por Car One para su campaña y acreditada por la fórmula del Frente Amplio ante la Corte Electoral.

Presidencia contó este martes durante una reunión con 4 medios de prensa, que decidieron no empadronar la Renault Stepway para circular durante la campaña y que apostaron en cambio por una rifa para recaudar dinero. La instancia no tuvo ganadores –salió un número que no había sido vendido– y por tanto afirmaron que el vehículo quedó a nombre del candidato.

La Jutep tomó conocimiento de la primer denuncia en la sesión pasada. Este directorio está integrado por dos frenteamplistas, la presidenta Ferraris y el vicepresidente Alfredo Asti. También está integrado por el opositor Luis Calabria del Partido Nacional. De esta manera, la designación de sus miembros es política y el directorio se integra con una mayoría oficialista. Además, sus fallos no son vinculantes (es decir, no tienen consecuencias por sí mismos, más allá de hacer notas las irregularidades).