Lacalle Pou se fue pero dejó un mensaje claro para 2029

Mencionó "una particularidad única" de los cinco años de gobierno. "Hoy, aquí, en esta plaza, estamos todos los que empezamos en este gobierno y seguramente pensando en cosas que tenemos que hacer en conjunto", afirmó. Lacalle Pou dijo que fue "un gobierno de acción". "Es pecado mortal para un gobernante no accionar y no transformar", aseveró. El mandatario refirió al costo de tomar los riesgos. "Por supuesto, que uno no se juega el cuero si no hace, pero nosotros no vinimos a esta vida para no jugárnosla", remarcó.

Habló de principios, valores y creencias, y refirió a los conceptos de "humanismo", "libertad individual" y "justicia", necesarios para el sostenimiento y el crecimiento de la sociedad. "Este gobierno ha tratado de ser un gobierno humanista, porque ha ido a cada rincón del país donde había una necesidad sin medir si eran diez, cien, mil, diez mil o un millón", enfatizó. Lacalle Pou habló de la dificultad de ser justo. "No hay manera de ser justo si no se conoce, no hay manera de ser justo si no se quiere y no hay manera de ser justo si no se cuida los recursos públicos como lo cuidamos nosotros estos cinco años", apuntó.

"No se puede gobernar un país para unos pocos. El gobierno es para todos y un gobierno que no une no puede cumplir con los fines esenciales que le son encomendados", expresó. Habló de predicar con el ejemplo y ganarse el respeto.

"Termina un gobierno agradecido", sostuvo. Lacalle Pou mencionó a los funcionarios públicos en el cumplimiento de su tarea y a quienes lo hacen de manera desinteresada, en particular a los integrantes del Grupo Asesor Científico Honorario (GACH) y las vacunadoras que actuaron durante la pandemia.

Lacalle Pou expresó respeto, aprecio y agradecimiento por quienes se desempeñaron como ministros durante su gestión, "hombres y mujeres que le dedicaron cinco años de su vida" a la tarea.

"No son días fáciles estos, pero son días lindos", sostuvo. Lacalle Pou recordó conversaciones con personas que le preguntaron si volvería a ser presidente con las crisis que le tocó atravesar durante su gestión, a lo que contestó: "Por supuesto que lo volvería a vivir. Lo volvería a vivir corrigiendo errores, por supuesto. Cómo no volver a vivirlo si no hay cosa más linda en la vida que servir al país".

"Hace cinco años, hace sesenta meses, hace 1.825 días, en el nombre de un grupo de hombres y mujeres, dijimos que nos queríamos hacer cargo. Hace cinco años, sesenta meses y 1.825 días dije que me quería hacer cargo y, no conforme, pero con satisfacción creemos y creo haber cumplido con ese compromiso", concluyó.