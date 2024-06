Las Elecciones Internas y ainda mais

Tabla T1. Participación en elecciones internas respecto al padrón de habilitados

tabla 1.png

Esto muestra que se registra un máximo en las primeras elecciones internas en el año 1999 y se registra un mínimo en las elecciones del año 2014, registrándose un promedio de participación del 43,9 % durante las 5 internas realizadas. A su vez, se identifica una caída en la participación elección tras elección, aunque en 2019 se registra un repunte que se debe principalmente a un incremento en la cantidad de votos que recibieron el Partido Nacional (PN), el Partido Colorado (PC) y Cabildo Abierto (CA). En estos tres partidos se concentra la gran parte de los más de 100 mil votos recibidos en 2019 respecto a 2014.

Ante esto surge un gran interrogante: ¿Qué cantidad de electoras y electores ejercerán su derecho al voto en las elecciones internas del año 2024?

Esta pregunta no tiene una respuesta numérica, tampoco sería prudente arriesgar un número. Lo que sí es posible es presentar algunos argumentos que pueden ser válidos para la construcción de una respuesta a la pregunta anterior.

Existen solamente 5 partidos que registraron una votación superior a los 10.000 votos en la historia de las elecciones internas. El Partido Nacional, el Partido Colorado, el Frente Amplio (FA), Cabildo Abierto y el Nuevo Espacio en el año 1999. De los mencionados, hoy existen cuatro de ellos. Esto nos sirve como argumento para concentrar nuestro análisis en los 4 partidos que integran la oferta electoral y que posiblemente superen los 10.000 votos el 30J. Esta decisión no implica desconocer a los demás partidos que participan de la próxima elección interna, simplemente se toma ese piso de caudal electoral para simplificar el presente artículo.

La interna en el Partido Nacional

En el Partido Nacional se evidencia un apoyo importante a la precandidatura de Álvaro Delgado. A su vez, el candidato que lidera las encuestas dejó claro que las posibilidades para que Laura Raffo integre la fórmula para octubre está supeditada a que obtenga más del 30 % de los votos en la interna del PN. Esto le deja a la candidatura de Raffo un estímulo y un desafío. Además, es de orden señalar que las candidaturas de Jorge Gandini, Carlos Iafigliola, Roxana Corbran y Laura Levy se transforman en testimoniales para la interna del PN en esta instancia del ciclo electoral.

Al recorrer el interior del país se visualiza una oferta electoral importante en la interna del PN. Esto principalmente se debe a que la integración de las convenciones nacionales y departamentales definen y muchas veces limitan las candidaturas en los diferentes departamentos. Esto es una motivación importante para las y los electores que optan por votar en la interna del PN. A su vez, los aparatos de los sectores o agrupaciones del PN destinan muchos recursos para la logística de ese día. De forma coloquial se puede decir que ponen en marcha todo el “aparato partidario”, pues de esto dependen las reales posibilidades de disputar espacios en las elecciones de octubre y principalmente en las departamentales de mayo.

Por estos argumentos se puede predecir que es posible y probable que el PN obtenga una buena votación en las elecciones del 30 de junio.

Cabildo Abierto y su no competencia interna

La interna de Cabildo Abierto no es competitiva, a esto se le suma que ya no es una novedad en la oferta electoral. Es muy arriesgado pronosticar su caudal electoral para el 30J. De cualquier manera, al considerar la intención de voto que registra CA en las encuestas para octubre, es posible que en esta instancia no obtenga una cifra similar a los 50 mil votos que obtuvo en el 2019.

Partido Colorado y sus multicandidaturas

El Partido Colorado es una gran incógnita, la fragmentación le puede traer resultados positivos en esta instancia inicial del ciclo electoral. Claro que esto tiene un riesgo importante pues luego debe trabajar para concentrar tanta diversidad en una candidatura única para octubre. Hoy el PC tiene un problema grave de identidad y esta fragmentación lo agudiza. Hay candidatos que señalan al presidente Lacalle como su referente, esto puede traer confusión a las y los electores, principalmente porque es más fácil votar al que el referenciado eligió como sus sucesor que a una copia sin identidad propia.

En la interna del PC compiten Andrés Ojeda, Gabriel Gurméndez, Tabaré Viera, Robert Silva, Carolina Ache y Zaida González. No es fácil saber quién va a ganar, es más sencillo saber quiénes no tienen reales posibilidades de triunfar en la interna. Incluiré en esta categoría a Carolina Ache y a Zaida González. Se preguntarán por qué no incluyo en la lista al exintendente de Rivera, Tabaré Viera. Tengo una respuesta interesante para esa interrogante.

Las encuestas miden la intención de voto a nivel nacional, al ser el voto voluntario es complejo medir el verdadero impacto de los votos en espacios territoriales en donde existe un apoyo electoral concentrado a un candidato/a. Por esto, el departamento de Rivera y el de Salto (Germán Coutinho apoya a Viera) cobran mayor relevancia. Solamente para dejar un dato que sirve para sustentar mi argumento, estos dos departamentos sumaron casi 30 mil votos en las internas del 2019 para el PC.

Ojeda, Silva, Gurméndez y Viera disputarán la interna colorada, esto si bien achica la atomización no necesariamente impone una polarización entre los candidatos. De cualquier manera hay algunas verdades irrefutables: i) no existe una candidatura atractiva como la de Ernesto Talvi; ii) el PC está en un proceso de renovación sin la presencia de un liderazgo definido; iii) durante el gobierno de coalición el PC no logró imponer una identidad que lo distanciara de los problemas que involucraron al PN. Por lo anterior considero difícil que la votación del PC se acerque a los 181.384 votos que obtuvo en 2019, esto potencia la importancia de los territorios con alto nivel de concentración de votos para un candidato.

El Frente Amplio

El FA en su congreso proclamó 4 precandidaturas, Carolina Cosse, Yamandú Orsi, Andrés Lima y Mario Bergara. Desde antes del congreso ya existía una marcada polarización en la interna de la izquierda. Lo que aconteció luego de que Bergara bajara su candidatura fue agudizar la polarización ya existente. La candidatura de Andrés Lima presenta características especiales, tiene una presencia fuerte en el departamento de Salto y cuenta con algunos apoyos en otros departamentos del país. La campaña llevada adelante por Lima está enfocada en Salto y en los departamentos del norte del país, esto lo aleja del espacio más hostil para su candidatura. Al distanciarse de la zona donde existe mayor polarización entre Cosse y Orsi logra mantener una identidad que pone foco en el interior del país. En esta interna también cobrarán importancia los votos a un candidato concentrado existente en espacios territoriales limitados, esto no implica que existan posibilidades reales de que la candidatura de Lima tenga una votación competitiva para romper con la polarización.

La disputa entre Carolina Cosse y Yamandú Orsi es la verdaderamente importante en esta etapa del ciclo electoral. Dos razones, seguramente existen más, para fundamentar mi argumento: i) el FA, según las encuestas, tiene posibilidades ciertas de obtener el triunfo en las elecciones nacionales; ii) por lo anterior, se puede sostener que quien triunfe en esa disputa puede asumir la presidencia de la República el 1 de marzo del año 2025.

Un apunte diferenciador, si bien la interna del PC puede ser competitiva, es claro que quien sea triunfador no competirá por la presidencia, simplemente esperan colaborar para lograr un segundo triunfo electoral de la coalición multicolor. Esta no es una apreciación personal, me remito a comentarios realizados por uno de los candidatos, quien hace pocos minutos reivindicó que en próximo gobierno de coalición se permita que el PC se encargué de la seguridad. Como dice el refrán, a nullam confessio est pars test.

Las campañas de ambos candidatos transitan por carriles diferentes, por un lado Cosse presenta propuestas y por el otro Orsi busca imponer su capacidad de diálogo sin profundizar en propuestas programáticas. No es una mejor que la otra, son diferentes. De cualquier manera no es mi intención analizar las campañas, en este artículo me centraré en algunas características que considero importante remarcar.

Existen varias encuestas en torno a la interna frenteamplista. En todas las que se publicaron hasta el momento se muestra a Yamandú Orsi como favorito y a Carolina Cosse ubicando el segundo lugar. Tampoco ingresaré en las diferencias porcentuales entre ambos, me dedicaré a presentar algunas razones por las cuales considero que la elección interna en el FA está lejos de estar definida. Enumeraré algunas de esas razones y trataré de argumentarlas, dependerá de cada lectora o lector compartir o no el análisis presentado.

La elección es voluntaria, no es obligatoria. Esto implica que es muy difícil predecir la participación el 30J. La siguiente tabla nos muestra la participación de votantes frenteamplistas en las elecciones internas desde 1999.

Tabla T2. Votos al Frente Amplio en las elecciones internas desde 1999 a 2019.

tabla 2.png

En la tabla T2 se identifica una caída importante en la participación del electorado frenteamplista desde 2004 a la fecha. Se pasó de un 42,76 % en 2004 al 26,67 % del total de los votantes a los lemas, en 2019. Esto nos interpela sobre la cantidad de votantes frenteamplistas que participarán en las próximas elecciones internas. Por supuesto que existen algunas motivaciones para que la participación aumente. El estímulo para cambiar el gobierno y ver al 30J como el inicio del camino, la polarización de la elección, la base frenteamplista movilizada y que quienes disputan la interna son tres intendentes departamentales, posibilitando esto que exista un mayor interés en los electores de los departamentos de Salto, Canelones y Montevideo.

Si existe un aumento en la cantidad de votantes se debe tener presente quiénes son los frenteamplistas que van a votar en las internas recordando que no son obligatorias. Lo importante a tener en cuenta son los diferentes sectores que apoyan las candidaturas de Cosse y Orsi. Es válido pensar que en esta instancia voten los electores más identificados con el FA y es poco probable que existan votantes externos que inclinen la votación hacia un lado o hacia el otro. Las gráficas siguientes, simplemente, se presentan para mostrar la relación, fidelidad o voluntad de los votantes de los sectores que apoyan a una u otro candidato, entre las elecciones nacionales y las internas. En pocas palabras, cuántos de los que votaron a un sector en las elecciones obligatorias de octubre decidieron ir a votar en junio.

tabla 3.png

De los sectores que apoyan a Cosse solo presento algunos de los más relevantes. Recordemos que es simplemente para mostrar la existencia de distintos niveles de compromiso entre una elección y la otra. Es complejo presentar a todos, pues existen alianzas electorales nacionales y departamentales que impactan directamente en la cantidad de votos al Senado. En síntesis, lo que quiero mostrar es lo siguiente:

Lista 1001: 23 de cada 100 votantes que eligieron esta lista en octubre fueron a votar en junio del 2019.

Lista 90: 41 votantes de cada 100 fueron a votar en junio.

Lista 99000: 42 de cada 100 fueron a votar en junio de 2019.

Listas 42020: la lista La Amplia tuvo mayor votación en la interna que en la nacional, 117 por cada 100.

Lista 567: 66 de cada 100 fueron a votar en junio.

Lista 3311: 13 de cada 100 fueron a votar en junio.

tabla 4.png

En el caso de los sectores que apoyan a Orsi ocurre lo mismo. Solo incluyo algunas listas con el fin de mostrar la disposición de los electores que optaron por ellas en octubre y decidieron ir a votar en las elecciones voluntarias de junio. El resumen se presenta de la siguiente manera:

Lista 609: 15 de cada 100 fueron a votar en las elecciones de junio de 2019.

Lista 2121: 23 de cada 100 fueron a votar en junio.

Lista 77: 12 de cada 100 fueron a votar en junio.

Lista 1938: 32 de cada 100 decidieron ir a votar en junio de 2019.

Lista 711: 59 de cada fueron a votar en las internas de junio de 2019.

Lo anterior permite presentar algunas valoraciones que pueden ser relevantes. La lista 609 muestra algunas dificultades para convocar a sus votantes en las elecciones voluntarias. La lista 711 es la que muestra el mejor comportamiento en este comparativo. En el caso de las listas que apoyan a Cosse se nota un fuerte compromiso de los votantes de la lista 99000, 90 y 567. Se visualiza un comportamiento aceptable de la lista 1001 y un registro particular y extraño de la lista 42020. Estos datos sirven para tener una idea del comportamiento de los electores frenteamplistas en las elecciones internas, que no determina ni condiciona, solamente describe.

La militancia frenteamplista es un actor importante en cada campaña electoral, en cada instancia de democracia directa, en cada movilización popular. Esta vez no será la excepción, por ello, la capacidad que tengan los diferentes sectores puede resultar determinante el 30J. Hoy las encuestas muestran un porcentaje muy alto de participación en la interna frenteamplista. Nada garantiza que eso se cumpla, por ello, me afilio más a las posibilidades de movilización de los sectores que a una respuesta a una encuesta que posiblemente no se traduzca en una participación en la elección de junio.

Por lo anterior, sostengo que la interna frenteamplista no está definida. Una apreciación en retrospectiva para recordar lo complejo que es presentar un escenario para las instancias voluntarias: en mayo de 2019 la empresa Factum le daba 47 % a Martínez, 32 % a Cosse, 13 % a Andrade y un 8 % a Bergara. El resultado fue: 40 % para Martínez, 25 % para Cosse y 23 % para Andrade. Estas diferencias registradas en una elección polarizada y competitiva pueden hacer variar las distancias entre las candidaturas.

Para finalizar quiero plantear algunos temas que me preocupan en la interna frenteamplista. Algunos dirigentes sectoriales del FA y también varios analistas políticos parece que quieren imponer una nueva realidad, noviembre está antes que octubre. Se intenta presentar una disputa entre candidaturas individuales sin tener en cuenta que las elecciones de octubre son entre fórmulas, lo cual se potencia en noviembre. La posición inversa es presentar la interna como una instancia para dirimir el ordenamiento de la fórmula frenteamplista. ¿Alguien duda que la mejor fórmula para disputarle el gobierno a la derecha es la conformada por Cosse y Orsi u Orsi y Cosse?

Estoy convencido que esa fórmula tiene muchas fortalezas y realmente me cuesta mucho identificar debilidades. La principal fortaleza es la sumatoria de las características personales de ambos integrantes, no creo que existan en el FA dirigentes que conjuntamente representen de mejor manera la diversidad ideológica existente en la fuerza política. Por lo anterior, les solicito a las y los compañeros frenteamplistas que dejemos de hacer inventos, que no nos sumemos a comentarios que parecen operetas funcionales a intereses extra Frente Amplio.

Estos comentarios no tienen otro interés que presentar una visión particular, que intenta ser objetiva y que dista de ser neutral. El FA tiene muy buenas posibilidades para llegar al gobierno en 2025, no dude nadie que esto depende de una característica histórica del FA: la unidad en la diversidad.

(*) Licenciado en Ciencias Políticas