Yamandú Orsi pone en duda su viaje al Mundial: "Igual, no sé si Bielsa me iba a poner"

"Hoy me levanté dándole vueltas en la cabeza y reconsiderando ir o no ir. La Rendición de Cuentas es un tema central en cualquier gobierno, tenemos la ley de Competitividad que es fundamental que pueda salir. Si yo no estoy en Uruguay cuando estas cosas se tratan, no se, me estoy entrando a cuestionar", aseguró.

"No sé si Bielsa me iba a poner"

"Si vos me decís ahora estoy más para no ir y quedarme acá. El país tiene mil dolores de cabeza que tiene que resolver y hay dos leyes centrales que me tienen preocupado", agregó.

"A modo de primicia estoy más para no ir ahora, le pido disculpas a la afición deportiva. No se si Bielsa me iba a poner", dijo entre risas.

Las declaraciones reflejan la relevancia que el Poder Ejecutivo asigna a la agenda legislativa prevista para los próximos meses. La Rendición de Cuentas será la principal herramienta para definir prioridades presupuestales y orientar la gestión gubernamental, mientras que la ley de competitividad es presentada por el gobierno como una pieza clave para fortalecer la producción, la inversión y el desarrollo económico del país.

Aunque el presidente no descartó de forma definitiva su presencia en la Copa del Mundo, dejó claro que la prioridad estará puesta en asegurar el avance de los proyectos que considera centrales para el rumbo de la administración.