"Le dijeron comunista como 20 o 30 veces": Giometti cuestionó los ataques de la oposición a Castillo

Sobre este último punto, el diputado cuestionó la reducción de inspectores durante el gobierno anterior. Según explicó, en el quinquenio pasado la cantidad de inspectores disminuyó un 20% y recién durante la actual administración comenzaron a realizarse concursos para ampliar el cuerpo de fiscalización.

A su entender, el fortalecimiento de la inspección también contribuyó a detener el incremento de la siniestralidad laboral que se había registrado durante los cuatro años anteriores. Giometti agregó que durante la interpelación se presentaron las nuevas oficinas abiertas en el interior del país y las recorridas realizadas por el Ministerio para recoger información de cara a la elaboración de la Ley de Empleo Integral. «Hubo una presentación muy contundente en materia de acciones y de resultados que se vienen teniendo en estos 20 meses de gobierno», sostuvo.

Giometti cuestionó los ataques por la ideología de Castillo

Uno de los aspectos que más cuestionó el diputado frenteamplista fue el tono de la intervención del miembro interpelante del Partido Colorado, Adrián Juri, a quien acusó de recurrir reiteradamente a descalificaciones contra el ministro por su pasado sindical y su identificación ideológica. «Creo que dijo la palabra comunista cerca de 20 o 30 veces en su intervención inicial de una hora y media», señaló Giometti.

Para el legislador, esos cuestionamientos intentaron instalar la idea de que el Ministerio de Trabajo actúa en favor de los sindicatos y los trabajadores, en lugar de cumplir su función de arbitrar en las relaciones laborales. «Es un ministerio que viene desarrollando su labor de manera ecuánime», defendió, y recordó que la tarea de esa cartera implica contemplar tanto la situación de los trabajadores como la del capital.

En ese sentido, sostuvo que detrás de las críticas existe una diferencia de fondo sobre el modelo económico y el papel del Estado en la distribución de la riqueza. «Lo que dejaron entrever es que les molesta que haya un modelo de desarrollo que permite el funcionamiento de la economía, que permite que se creen empresas como se están creando, que haya aumento de las exportaciones, pero que esa riqueza se reparta», afirmó.

Giometti consideró que el Ministerio de Trabajo y el resto del gobierno tienen un papel activo en procurar una distribución más equitativa de los beneficios del crecimiento económico, en contraposición con el modelo que, según dijo, reivindica la derecha, basado en la acción del mercado. También cuestionó lo que consideró un doble criterio de la oposición frente a los antecedentes profesionales de quienes ocupan cargos ministeriales. «En los gobiernos de derecha en este país ha habido exdirigentes empresariales, dirigentes de la Asociación Rural, exasesores de empresas y, en el caso de un ministro que viene de la tradición del movimiento sindical, se lo ataca de manera despiadada», expresó.

La moción de Cabildo Abierto e Identidad Soberana

Otro de los elementos que llamó la atención de Giometti fue el desenlace parlamentario de la interpelación. Según explicó, el Partido Colorado, al que pertenece el miembro interpelante, no presentó una moción al cierre de la sesión. En cambio, se presentaron dos propuestas, una del Frente Amplio, que consideraba satisfactorias las explicaciones y las acciones desarrolladas por el Ministerio, y otra impulsada por Cabildo Abierto e Identidad Soberana, que declaraba insatisfactorias las respuestas del ministro.

La moción de estos dos sectores minoritarios terminó siendo aprobada, en un resultado que el diputado calificó como un hecho llamativo dentro de la dinámica parlamentaria. Giometti defendió que el balance de la jornada fue favorable para Castillo y sostuvo que las explicaciones brindadas por el Ministerio no pudieron ser desmentidas por los legisladores opositores.