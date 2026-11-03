Esteban Valenti, se presentará personalmente este jueves 6 de noviembre ante la Fiscalía General de la Nación para radicar una denuncia penal formal contra el expresidente de la República, Luis Lacalle Pou, y el actual senador y exministro de Defensa Nacional, Javier García. Así lo confirmó el periodista en el portal Uypress.
Caso Cardama
Presentarán denuncia penal contra Lacalle Pou y Javier García por asociación para delinquir
Esteban Valenti expresó que el próximo viernes se presentará ante Fiscalía para denunciar al exministro y al expresidente en relación a Cardama, por cohecho, abuso de funciones y asociación para delinquir.