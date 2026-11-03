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Política Luis Lacalle Pou | denuncia | Cardama

Caso Cardama

Presentarán denuncia penal contra Lacalle Pou y Javier García por asociación para delinquir

Esteban Valenti expresó que el próximo viernes se presentará ante Fiscalía para denunciar al exministro y al expresidente en relación a Cardama, por cohecho, abuso de funciones y asociación para delinquir.

Javier García y Lacalle Pou

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Por Redacción de Caras y Caretas

Esteban Valenti, se presentará personalmente este jueves 6 de noviembre ante la Fiscalía General de la Nación para radicar una denuncia penal formal contra el expresidente de la República, Luis Lacalle Pou, y el actual senador y exministro de Defensa Nacional, Javier García. Así lo confirmó el periodista en el portal Uypress.

La acción judicial busca que la Justicia investigue a fondo las responsabilidades políticas y penales en torno a la frustrada contratación del astillero español Cardama para la construcción y compra de dos patrulleros oceánicos (OPV), por un monto de 82 millones de euros.

La acusación contra la administración anterior

Valenti expresó: "El próximo 6 de noviembre a las 14 horas, haciendo uso de mi derecho de formular una denuncia ante la Fiscalía General, presentaré una imputación por cohecho, asociación para delinquir y abuso de funciones contra el ex Presidente de la República, Luis Lacalle Pou y el ex Ministro de Defensa, Javier García".

Esta presentación formal ante la Fiscalía es la concreción del anuncio realizado semanas atrás por Valenti, luego de que el senador Javier García le iniciara una demanda por difamación e injurias a raíz de sus declaraciones públicas e informes periodísticos sobre el denominado "Caso Cardama".

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