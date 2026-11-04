El conflicto portuario se resolvió, pero la oposición igual llama a Castillo al Parlamento

La mediación del MTSS permitió destrabar el conflicto portuario

Uno de los principales ejes de la convocatoria es el conflicto en TCP, que generó preocupación por sus posibles consecuencias sobre el funcionamiento del puerto y el comercio exterior.

No obstante, la situación tuvo un desenlace favorable luego de las instancias de negociación en las que intervino el Ministerio de Trabajo. Los trabajadores aprobaron un convenio colectivo con una vigencia de cinco años, lo que permitió encaminar una salida al diferendo.

Pese a este resultado, la oposición decidió mantener la convocatoria y ampliar los temas sobre los que deberá responder el ministro. La decisión generó cuestionamientos desde el oficialismo, que considera contradictorio interpelar a Castillo después de que la mediación ministerial contribuyera a resolver el conflicto que motivó inicialmente el llamado.

Desde el Frente Amplio anticipan la comparecencia con tranquilidad y preparan una defensa de la gestión de la cartera, con énfasis en indicadores vinculados a la evolución del salario real, el empleo y las jubilaciones.

El Frente Amplio defenderá la actuación de Castillo

La diputada frenteamplista Sol Maneiro consideró que, una vez resuelto el conflicto portuario, lo más conveniente habría sido dejar sin efecto la convocatoria. Sin embargo, señaló que la instancia parlamentaria también permitirá que el Ministerio de Trabajo explique los mecanismos que utiliza para intervenir en las negociaciones entre trabajadores y empresas.

Maneiro también rechazó el planteo opositor de declarar la esencialidad durante el conflicto portuario. Según sostuvo, esa medida «no iba a resolver absolutamente nada», en referencia a la propuesta de recurrir a ese mecanismo para garantizar la continuidad de los servicios.

Además del diferendo portuario, Juri incorporó a la agenda la situación del sector frigorífico, los cierres y las reestructuras empresariales, el uso del seguro de paro en actividades como la frigorífica y la citrícola, y las perspectivas del mercado laboral.