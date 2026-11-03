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Política

en el centenario

Fracasó intento opositor de vetar homenaje a Fidel Castro en el Palacio Legislativo

El jueves tendrá lugar un homenaje a Fidel Castro, a cien años de su nacimiento, en el edificio anexo del Palacio Legislativo.

Fidel Castro en Uruguay con el expresidente Julio María Sanguinetti.

Fidel Castro en Uruguay con el expresidente Julio María Sanguinetti.
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Por Fabián Tapia

Legisladores de la autodenominada Coalición Republicana pretendieron impedir el homenaje que representantes del Frente Amplio (FA) realizarán el jueves al líder de la Revolución Cubana, Fidel Castro, en el Palacio Legislativo. La iniciativa fracasó, ya que no hubo votos en la Cámara de Representantes para tratar el tema como "asunto político".

El diputado colorado Felipe Schipani anunció en su cuenta de X que los legisladores de la oposición plantearán "un asunto político en la sesión de la Cámara de Representantes por el homenaje que varios legisladores frenteamplistas pretenden hacerle al dictador Fidel Castro el próximo jueves 5 de noviembre en el Palacio Legislativo".

Dicho homenaje es convocado por legisladores del Frente Amplio y la Embajada de Cuba en el marco de los 100 años del nacimiento del líder histórico de la Revolución Cubana.

La actividad está convocada para este jueves 5 de noviembre a partir de las 19 horas en la Sala Acuña de Figueroa del Edificio Anexo del Palacio Legislativo, bajo el lema "100 años de Fidel y solidaridad con Cuba".

Se proyectará el documental "El sueño de Fidel" del realizador y diputado frenteamplista Agustín Mazzini. Harán uso de la palabra la senadora Bettiana Díaz y las diputadas y diputados Magela Rinaldi, Carlos Reutor y Cecilia Badin. Moderará el diputado Víctor Aldaya.

Homenaje firme

La Cámara de Diputados finalmente no consideró el tema. Para habilitar que un tema se trate como asunto político, se requieren 50 votos o dos tercios de los presentes. La coalición cuenta con 47 votos por sí misma, pero no estaban todos presentes en la sala.

Durante la sesión, Schipani dijo: “No hagan como en Cuba y habiliten el debate”. No tuvo éxito.

Cuando la moción se sometió a consideración de los legisladores, hubo 37 votos a favor y 51 en contra, de un total de 88 presentes. Ni siquiera estaban presentes todos los diputados de la coalición.

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