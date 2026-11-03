Legisladores de la autodenominada Coalición Republicana pretendieron impedir el homenaje que representantes del Frente Amplio (FA) realizarán el jueves al líder de la Revolución Cubana, Fidel Castro, en el Palacio Legislativo. La iniciativa fracasó, ya que no hubo votos en la Cámara de Representantes para tratar el tema como "asunto político".
en el centenario
Fracasó intento opositor de vetar homenaje a Fidel Castro en el Palacio Legislativo
El jueves tendrá lugar un homenaje a Fidel Castro, a cien años de su nacimiento, en el edificio anexo del Palacio Legislativo.