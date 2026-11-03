Fracasó intento opositor de vetar homenaje a Fidel Castro en el Palacio Legislativo

La actividad está convocada para este jueves 5 de noviembre a partir de las 19 horas en la Sala Acuña de Figueroa del Edificio Anexo del Palacio Legislativo, bajo el lema "100 años de Fidel y solidaridad con Cuba".

Se proyectará el documental "El sueño de Fidel" del realizador y diputado frenteamplista Agustín Mazzini. Harán uso de la palabra la senadora Bettiana Díaz y las diputadas y diputados Magela Rinaldi, Carlos Reutor y Cecilia Badin. Moderará el diputado Víctor Aldaya.

Homenaje firme

La Cámara de Diputados finalmente no consideró el tema. Para habilitar que un tema se trate como asunto político, se requieren 50 votos o dos tercios de los presentes. La coalición cuenta con 47 votos por sí misma, pero no estaban todos presentes en la sala.

Durante la sesión, Schipani dijo: “No hagan como en Cuba y habiliten el debate”. No tuvo éxito.

Cuando la moción se sometió a consideración de los legisladores, hubo 37 votos a favor y 51 en contra, de un total de 88 presentes. Ni siquiera estaban presentes todos los diputados de la coalición.