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Política

horas de debate

Castillo en la interpelación: "No reniego de ser afiliado al Partido Comunista"

El ministro de Trabajo, Juan Castillo, es interpelado por su actitud ante el conflicto en el puerto de Montevideo.

Ministro Juan Castillo durante la interpelación.

Ministro Juan Castillo durante la interpelación.

 Dante Fernandez / FocoUy
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Por Redacción Caras y Caretas

Por ahora prosigue la lista de oradores en la interpelación al ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo. El secretario de Estado fue interpelado este miércoles por el diputado colorado Adrián Juri por su gestión en el conflicto entre el sindicato de trabajadores y la empresa Terminal Cuenca del Plata.

Durante la interpelación, Juri hizo referencia en varias ocasiones al carácter comunista de Castillo, que incluso fue secretario general de ese partido, a lo que el ministro respondió: "Quería terminar esta primera parte de la intervención reconociéndole al señor presidente que usted le ha dado la palabra a un ministro de Trabajo de nuestro país, a quien no reniega su pasado sindicalista y ser afiliado al Partido Comunista".

Castillo indicó que el conflicto se denunció en el Ministerio en junio de este año, y que hasta los primeros días de octubre, cuando se firmó el nuevo convenio colectivo entre el sindicato y TCP, se realizaron "más de 40 reuniones" para intentar acercar las partes y solucionar el conflicto.

Agregó que a fines de setiembre se había alcanzado un acuerdo y que en los primeros días de octubre se firmó el nuevo convenio colectivo en la empresa que, destacó, rige por cinco años.

No fue todo el día

También aseguró que el conflicto ocurrió solo en la Terminal Cuenca del Plata, sin afectar a todo el puerto de Montevideo. Y en ese sentido, aseguró que la caída en el movimiento de contenedores en todo el puerto, durante el conflicto, "fue de 1%".

En otro pasaje, Juri aseguró que Castillo "gobierna el Ministerio de Trabajo como si fuera la dirección de un sindicato", a lo que este respondió: "No quisimos entrar en ese debate y en esa discusión en esta etapa. Este Parlamento, este ámbito, su presidencia, ha hecho que nosotros viniéramos a responder con objetividad las preguntas, las interrogantes, las inquietudes. Pero la hemos respondido con mucha altura. Con mucho respeto y con argumentos concretos, con evidencia en cada una de las respuestas, sin entrar en ningún tipo de subjetivismo".

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