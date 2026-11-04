Castillo en la interpelación: "No reniego de ser afiliado al Partido Comunista"

Agregó que a fines de setiembre se había alcanzado un acuerdo y que en los primeros días de octubre se firmó el nuevo convenio colectivo en la empresa que, destacó, rige por cinco años.

No fue todo el día

También aseguró que el conflicto ocurrió solo en la Terminal Cuenca del Plata, sin afectar a todo el puerto de Montevideo. Y en ese sentido, aseguró que la caída en el movimiento de contenedores en todo el puerto, durante el conflicto, "fue de 1%".

En otro pasaje, Juri aseguró que Castillo "gobierna el Ministerio de Trabajo como si fuera la dirección de un sindicato", a lo que este respondió: "No quisimos entrar en ese debate y en esa discusión en esta etapa. Este Parlamento, este ámbito, su presidencia, ha hecho que nosotros viniéramos a responder con objetividad las preguntas, las interrogantes, las inquietudes. Pero la hemos respondido con mucha altura. Con mucho respeto y con argumentos concretos, con evidencia en cada una de las respuestas, sin entrar en ningún tipo de subjetivismo".