Por ahora prosigue la lista de oradores en la interpelación al ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo. El secretario de Estado fue interpelado este miércoles por el diputado colorado Adrián Juri por su gestión en el conflicto entre el sindicato de trabajadores y la empresa Terminal Cuenca del Plata.
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Castillo en la interpelación: "No reniego de ser afiliado al Partido Comunista"
El ministro de Trabajo, Juan Castillo, es interpelado por su actitud ante el conflicto en el puerto de Montevideo.