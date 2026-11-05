FA celebró la derrota de Trump y el "freno" a las corrientes de derecha en la región

El presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, calificó el desenlace electoral como un hecho "muy favorable para la humanidad". Durante una rueda de prensa, Pereira señaló que, si bien respeta la soberanía del electorado estadounidense, resulta motivo de alegría que sufra un freno quien ha intentado intervenir en los procesos democráticos de América del Sur, aplicando presiones arancelarias y amenazas. A su juicio, el voto de la ciudadanía en Estados Unidos dejó en evidencia que dichas posturas carecen de respaldo tanto a nivel global como en el ámbito interno.