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Política Donald Trump |

Elecciones

FA celebró la derrota de Trump y el "freno" a las corrientes de derecha en la región

Fernando Pereira calificó el desenlace electoral en Estados Unidos como un hecho "muy favorable para la humanidad".

El presidente del FA, Fernando Pereira.&nbsp;

El presidente del FA, Fernando Pereira. 

 Leonardo Carreño / FocoUy
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Referentes y legisladores del Frente Amplio (FA) expresaron su satisfacción ante los recientes resultados de las elecciones legislativas en Estados Unidos. Desde la fuerza política de izquierda valoraron el revés sufrido por Donald Trump y el Partido Republicano como una respuesta favorable para la estabilidad internacional y un impulso político que se suma al reciente triunfo electoral de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil.

El presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, calificó el desenlace electoral como un hecho "muy favorable para la humanidad". Durante una rueda de prensa, Pereira señaló que, si bien respeta la soberanía del electorado estadounidense, resulta motivo de alegría que sufra un freno quien ha intentado intervenir en los procesos democráticos de América del Sur, aplicando presiones arancelarias y amenazas. A su juicio, el voto de la ciudadanía en Estados Unidos dejó en evidencia que dichas posturas carecen de respaldo tanto a nivel global como en el ámbito interno.

Un freno para la derecha

En esa misma línea, el senador socialista Gustavo González sostuvo que el avance demócrata y el repliegue del trumpismo beneficiarán al contexto internacional. González relacionó este resultado con las movilizaciones sociales en Europa y los giros progresistas en la región, interpretando la coyuntura como un síntoma del desgaste de la fase actual del capitalismo y de la búsqueda de alternativas por parte de la ciudadanía.

Por su parte, la senadora Constanza Moreira (Casa Grande) destacó la contundencia del fallo en las urnas frente a las políticas de represión, inflación y altos costos implementadas durante el mandato de Trump. Moreira enfatizó la vigencia de la participación popular y concluyó que el nuevo escenario parlamentario frena el avance de las corrientes de derecha en la región, marcando una lectura de buenas noticias para América Latina, el movimiento de mujeres y la dinámica política de los países vecinos.

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