Referentes y legisladores del Frente Amplio (FA) expresaron su satisfacción ante los recientes resultados de las elecciones legislativas en Estados Unidos. Desde la fuerza política de izquierda valoraron el revés sufrido por Donald Trump y el Partido Republicano como una respuesta favorable para la estabilidad internacional y un impulso político que se suma al reciente triunfo electoral de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil.
Elecciones
FA celebró la derrota de Trump y el "freno" a las corrientes de derecha en la región
Fernando Pereira calificó el desenlace electoral en Estados Unidos como un hecho "muy favorable para la humanidad".