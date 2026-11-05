Falleció el científico uruguayo Gonzalo Moratorio y tendrá su velatorio en el Parlamento el jueves en la tarde

La vicepresidenta Carolina Cosse informó a través de X que desde el Parlamento le ofrecieron a la familia "realizar el velatorio en el Salón de los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo. Será hoy, de 15 a 19:30 h, con entrada por la calle Libertador".

La vicepresidenta publicó: "Qué injusto. Diste todo lo que tenías, y más, para cuidarnos. Apenas pudimos devolverte un poco de todo el amor que nos diste. Tu recuerdo queda en lo más alto de nuestro país. El Parlamento te rendirá el homenaje que merecés. Un apretado abrazo a todos tus seres queridos".

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“Durante la pandemia, fue uno de los científicos que lideró el desarrollo de un kit nacional para el diagnóstico de COVID-19 y el trabajo conjunto con instituciones científicas y organismos del Estado para hacerlo llegar a todo el país”, reconocieron desde el Pasteur. “Además, su empuje y visión lo llevaron a cofundar Guska, una startup innovadora en la que volcó su conocimiento en virología en beneficio de la sociedad”, detallaron.

La trayectoria de Moratorio “estuvo marcada por la innovación, la vocación científica y el compromiso con el país”, subrayaron. “Pero, sobre todo, quienes compartimos el día a día con él recordaremos su calidad humana, su entusiasmo, su enorme capacidad para impulsar ideas y su apoyo a las futuras generaciones de científicos y científicas”, expresaron.

“Hoy despedimos a un gran compañero. Acompañamos a su familia, amigos y seres queridos en este momento de profundo dolor”, sostuvieron.